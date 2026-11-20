Motorkář v Los Angeles narazil do Tesly, která náhle změnila jízdní pruh. Po nárazu začal hořet motocykl i samotný jezdec. Dramatickou nehodu zachytila kamera projíždějícího auta.
K nehodě došlo 29. října na dálnici 110 v Los Angeles. Na záběrech, které nyní zveřejnila kalifornská dálniční policie (CHP), je vidět, jak řidič tesly přejíždí do levého jízdního pruhu přímo před projíždějícího motorkáře. Ten už nedokázal zabránit srážce a narazil do zadní části auta, píše stanice ABC Los Angeles.
😳 Motorcyclist bursts into flames after colliding with Tesla on California freeway.
🎥: CHP https://t.co/qRfj7Dlplg— TMZ (@TMZ) November 19, 2026
Po nárazu se z motocyklu vylil benzín, který vzplanul. Oheň zachvátil nejen stroj, ale i samotného motorkáře. Ten se ale dokázal zvednout a z místa nehody odejít, přestože mu stále hořelo oblečení.
Podle stanice ABC7 nejsou další podrobnosti o jeho zdravotním stavu známé. Kalifornská dálniční policie v souvislosti s nehodou vyzvala řidiče k opatrnosti a ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům silničního provozu.