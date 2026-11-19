„Je nám nevolno z toho, k čemu byly Karlovy písničky zneužity.“ Přesně tento vzkaz aktuálně koluje českými sítěmi. Má to ale háček – příbuzní legendárního písničkáře žádnou žalobu na spolek Milion chvilek nepodali.
Informaci vyvrátil webu iRozhlas zpěvákův bratr Jan Kryl. „Je to nesmysl, už jsem psal i Milionu chvilek, ať to dementují,“ reagoval. „Určitě je žalovat nebudu, protože to, co vyšlo někde na Facebooku, je fake. Lidi se v Krylovi pořád hrabou. Ať už ho nechají spát,“ řekl novinářům Českého rozhlasu.
Lživý příspěvek tvrdil, že spolek Milion chvilek má čelit žalbě právě ze strany Krylova bratra Jana a jeho údajné neteře Marie Magdaleny. Druhá zmíněná ale není Krylova neteř, nýbrž manželka.
Ta v minulosti žalobu skutečně podala, jenže se tak stalo před devíti lety. V roce 2017 se soudila se spolkem Lidé Lidem, který udělil Tomáši Ortelovi cenu Karla Kryla. Uskupení ale nemělo na použití jména právo, soud tak prohrálo a podle rozsudku se muselo také omluvit.
Karel Kryl patří mezi hlavní představitele protikomunistických protestsongů, některé jeho písně jako Bratříčku, zavírej vrátka se staly protestními symboly. Zemřel v roce 1994.