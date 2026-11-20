Trik se zprávou od údajného potomka v nouzi má další oběť. Podvodníkovi stačila krátká komunikace přes aplikaci WhatsApp a důvěřivá žena mu ze svého účtu odeslala desítky tisíc korun.
Policisté vyšetřují případ podvodu, při kterém neznámý pachatel vylákal peníze pomocí zprávy o rozbitém telefonu. Obětí se na konci srpna stala osmapadesátiletá žena z Prahy 10, která takto přišla o bezmála pětačtyřicet tisíc korun. O případu informovala policie na oficiálních stránkách.
Celá událost začala textovou zprávou, která ženě dorazila z mobilního čísla její dcery. V SMS se dočetla, že se dceři rozbil telefon a nefunguje a že má napsat zprávu na nové číslo prostřednictvím aplikace WhatsApp. Poškozená v domnění, že skutečně komunikuje se svou dcerou, na uvedený kontakt napsala. Následně ji údajná dcera požádala o pomoc s uhrazením faktury. Žena jí ze strachu vyhověla a peníze odeslala okamžitou platbou ze svého bankovního účtu.
Pachatel za úhradu poděkoval a vzápětí požádal o zaplacení další faktury. V tu chvíli už ale žena začala pochybovat, druhou platbu neprovedla a raději své dceři zavolala na původní číslo. Teprve tehdy zjistila, že ji dcera o žádnou pomoc nežádala a že se stala obětí podvodu. Odeslanou částku mezitím z účtu vybral dosud neznámý muž, kterého policie zachytila na fotografii. Podle policie může být právě on důležitým svědkem pro objasnění celého případu.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu podvodu. V případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli až dva roky odnětí svobody. Policie zároveň žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Pokud muže na fotografii poznáváš, obrať se na tísňovou linku 158.