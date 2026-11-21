Proč jsou ženy stále nedostatečně zastoupené na rozhodovacích pozicích? A mohou to změnit kvóty? Odpovědi nabídne veřejná diskuse Kvóty pod lupou, která se uskuteční 23. listopadu v Praze. Vstup je zdarma.
Česká ženská lobby pořádá v pondělí 23. listopadu první veřejné diskusní fórum ze série Genderová rovnost pro všechny. Akce s názvem Kvóty pod lupou otevře otázky rovného zastoupení žen i dalších skupin ve společnosti, přístupu k rozhodování a možností, jak podpořit rovnější příležitosti.
V panelové diskusi vystoupí genderová analytička Veronika Šprincová z Fóra 50 %, Jitka Voltová z organizace Začni učit!, novinářka a producentka Alica Sigmund Heráková z Tuke.TV a Lukáš Valenta z Mladých sociálních demokratů.
Diskuse se zaměří nejen na přínosy a limity kvót, ale také na další způsoby, jak dosáhnout vyváženějšího zastoupení v politice a dalších rozhodovacích pozicích. Ve spolupráci s Institutem nenásilné komunikace chtějí pořadatelé vytvořit prostor pro různé názory a věcnou debatu i mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí.
Do diskuse se bude moci zapojit také publikum, účast ale není povinná. Není potřeba mít odborné znalosti ani vyhraněný názor na kvóty.
Akce se uskuteční 23. listopadu od 18:00 do 19:30 v Lampárně na adrese Lidická 31, Praha 5. Vstup je zdarma, zájemci a zájemkyně se ale musí předem zaregistrovat prostřednictvím formuláře.