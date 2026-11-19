Historická schůzka Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga na summitu APEC přinesla nečekanou shodu. Tři jaderné velmoci chtějí společně reformovat OSN, zajistit víc ropy navzdory sankcím a chránit imunitu státních představitelů.
Prezidenti vydali po čtvrtečním historickém třístranném setkání v čínském městě Šen-čen společné prohlášení. Zavázali se v něm k reformě Organizace spojených národů tak, aby mohla „účinněji reagovat na globální výzvy a plnit své základní poslání, jímž je udržování mezinárodního míru a bezpečnosti“. Informuje agentura TASR na základě zprávy stanice Sky News.
Zároveň se dohodli na zvýšení produkce rafinovaných ropných produktů „ve prospěch všech národů“, a to i navzdory mezinárodním sankcím uvaleným na prodej ruské ropy. Prohlášení navíc potvrzuje „respektování imunity státních představitelů“ a vyzývá Mezinárodní trestní soud, aby „nezneužíval“ svou jurisdikci.
„Jako stálí členové Rady bezpečnosti Organizace spojených národů jsou Čína, Rusko a Spojené státy odhodlány prosazovat reformu OSN, aby mohla účinněji reagovat na globální výzvy a plnit své základní poslání udržovat mezinárodní mír a bezpečnost,“ uvádí se ve společném prohlášení.
Čína, Rusko a Spojené státy zároveň podle prohlášení plánují zvýšit produkci a dodávky rafinovaných ropných produktů ve prospěch všech národů. Opětovně také potvrdily význam stabilních energetických toků, jak z prohlášení cituje Sky News.
Si, Trump a Putin uznali, že zásada souhlasu státu a „respektování imunity státních představitelů“ mají prvořadý význam, a shodli se na tom, že Mezinárodní trestní soud (ICC)
a další podobné orgány „nesmí zneužívat svou jurisdikci“.
Znovu také potvrdili, že „jadernou válku nelze vyhrát a nikdy se nesmí vést“. Zároveň se všechny tři země zavázaly, že budou vést dialog o snižování jaderných rizik a předcházení šíření jaderných zbraní, dodává prohlášení.
Historické trojstranné setkání tří prezidentů, které se uskutečnilo v rámci summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v čínském Šen-čenu, trvalo přibližně hodinu a půl. Trumpova kolona se jen několik minut po jeho skončení přesunula na letiště a šéf Bílého domu odletěl z Číny.