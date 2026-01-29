Hlavní témata
TASR
dnes 29. ledna 2026 v 10:45
Čas čtení 0:48

Německý kancléř postavil Ukrajinu před krutou realitu. V blízké budoucnosti nevidí její perspektivu v EU

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již dříve vyjádřil svou požadavek na členství v EU v roce 2027 navzdory skepticismu evropských států.

Německý kancléř Friedrich Merz ve středu prohlásil, že Ukrajina podle něj do Evropské unie v blízké budoucnosti nevstoupí. Ambici ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby k tomuto kroku došlo již v roce 2027, označil Merz za nereálnou.

„Vstup (Ukrajiny do EU) 1. ledna 2027 nepřichází v úvahu. Není to možné,“ řekl Merz po jednáních se svými koaličními partnery v Berlíně.

Každá země, která chce vstoupit do EU, musí nejprve splnit kodanská kritéria, což je proces, který obvykle trvá několik let, poznamenal kancléř.

Zdůraznil však, že Ukrajina potřebuje perspektivu, která jí v budoucnosti otevře cestu do EU. „Postupně můžeme Ukrajinu přiblížit k Evropské unii... To je vždy možné, ale tak rychlý vstup je jednoduše neuskutečnitelný,“ prohlásil Merz.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již dříve vyjádřil svou požadavek na členství v EU v roce 2027 navzdory skepticismu evropských států. „Přistoupení Ukrajiny do EU je jednou z klíčových záruk nejen pro nás, ale i pro Evropu,“ napsala ukrajinská hlava státu na platformě X v úterý. „(Zajištění) evropské kolektivní síly je možné zejména díky bezpečnostním, technologickým a ekonomickým přínosům Ukrajiny,“ doplnil Zelenskyj. Merzova vyjádření přišla krátce poté, co německý ministr zahraničních věcí Johann Wadephul uvedl, že Ukrajina si zaslouží spravedlivou šanci na vstup do EU, ale k přesnějšímu datu se nevyjádřil.

Friedrich Merz
Friedrich Merz Zdroj: TASR/AP
Související témata:
Zahraničí Německo Politika
