Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) loni zjistila nedostatky asi ve třetině restaurací KFC, přičemž žádná restaurace nebyla uzavřena. Řetězec uvádí, že každý podnět bezodkladně řeší a případy, o nichž se v současnosti mluví, byly vyřešeny.
SZPI zahájila šetření jako odpověď na videa novináře Jana Tuny, který ve svých reportážích na YouTube kanálu Tuna versus zveřejnil rozhovory, ve kterých bývalí zaměstnanci či brigádníci hovořili o tom, jak se v restauracích podle nich nakládalo s masem. KFC nyní vydalo nové prohlášení, kterým reaguje na výsledky kontrol.
„Jídlo v našich restauracích je bezpečné“
Inspekce provedla za poslední rok více než 250 kontrol v restauracích řetězce, přičemž žádná z nich nebyla z hygienických ani potravinově-bezpečnostních důvodů uzavřena, uvádí KFC. „Chceme naše zákazníky ujistit, že jídlo ve všech restauracích KFC v České republice je bezpečné,“ píše se v tiskové zprávě.
„Podle závěrečné zprávy Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) z prosince loňského roku dosahují restaurace KFC výsledků srovnatelných s průměrem celého gastronomického trhu. Celkem 67 procent kontrol v restauracích KFC proběhlo bez zjištění nedostatků, zatímco průměr celého segmentu rychlého občerstvení činí 66 procent. Ve zbývajících případech se převážně jedná o drobné a běžné provozní nedostatky, které jsou typické napříč celým gastronomickým trhem,“ doplňuje KFC.
„Každý podnět je bezodkladně řešen“
KFC také vyzývá k uklidnění kontroverzí na internetu, které prý vznikly vytržením informací z kontextu. „Uvědomujeme si, že veřejná debata o bezpečnosti potravin může někdy pracovat s informacemi vytrženými z kontextu. Naším dlouhodobým závazkem proto zůstává opírat se o ověřená fakta, jednat transparentně a naše standardy neustále zlepšovat. Důvěra zákazníků totiž stojí na faktech a každodenní odpovědnosti.“
Zároveň slibuje, že v případech, kde k pochybení došlo, zjedná nápravu. „Každý jednotlivý podnět je bezodkladně řešen a přijímáme okamžitá nápravná opatření, abychom zajistili dodržování nejvyšších standardů. Je také důležité zdůraznit, že některé případy, o nichž se v současnosti hovoří, nejsou nové a byly již v minulosti plně vyřešeny. Ve všech případech byla přijatá opatření shledána ze strany dozorových orgánů jako dostatečná.“