Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Valentina Mihely
dnes 7. února 2026 v 10:24
Čas čtení 1:29

Zemřela legenda českého filmu Jana Brejchová, bylo jí 86 let

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zemřela legenda českého filmu Jana Brejchová, bylo jí 86 let
Zdroj: Filmové studio Barrandov/propagační materiál

Měla být sekretářkou. Místo toho se stala nejobsazovanější herečkou své generace. V posledních letech byla hospitalizovaná v LDN s Parkinsonovou chorobou.

Informaci o úmrtí Jany Brejchové potvrdila její dcera, herečka Tereza Brodská, pro server iDNES. Brejchové bylo 86 let.

„Česká Bardotka“

Díky její kráse se Janě Brejchové přezdívalo česká Bardotka. Jana Brejchová se narodila v roce 1940. Už jako třináctiletou ji na základní škole vybral režisér Ladislav Helge pro dětskou roli ve filmu Olověný chléb.

Arabela, Jana Brejchová Stanislav Fišer s Janou Brejchovou ve filmu Smrt černého krále z roku 1971.
Zobrazit galerii
(2)

Průlom v kariéře pro ni představovalo psychologické drama Vlčí jáma, kde hrála svou první hlavní roli po boku zkušené Jiřiny Šejbalové. To nastartovalo její kariéru. V té době pracovala jako písařka, později jako sekretářka a při tom se starala o svých pět sourozenců.

Byla velmi talentovaná, krásná a začalo jí chodit tolik filmových nabídek, že s prací skončila a naplno se začala věnovat filmu. Uznávala ji jak veřejnost, tak i kritika. Hrála ve více než stovce celovečerních filmů, jako jsou Vyšší princip a muzikály Kdyby tisíc klarinetů, Noc na Karlštejně a v komedii Hodíme se k sobě, miláčku…? V televizi ji můžeme vidět v reprízách seriálů F. L. Věk, My všichni školou povinní nebo Arabela.

V roce 1979 získala státní ocenění Zasloužilá umělkyně a roku 2004 obdržela od prezidenta České republiky Václava Klause Medaili Za zásluhy II. stupně, státní vyznamenání, za přínos v oblasti kultury a umění. V roce 2010 získala svého druhého Českého lva za dlouholetý umělecký přínos českému filmu.

6. února 2026 v 13:01 Čas čtení 1:23 Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE

Už v osmnácti letech se provdala za Miloše Formana, ještě předtím, než se proslavil jako režisér. Právě kvůli němu se prý měla rozhádat se svou sestrou, herečkou Hanou Brejchovou. Forman, jako manžel již slavné hvězdy Jany Brejchové, totiž nabídl hlavní roli ve filmu Lásky jedné plavovlásky právě její sestře, která herečkou vůbec nebyla. Film měl velký úspěch a dvojice spolu jezdila po festivalech. Hanu potom obsadil i do oscarového filmu Amadeus a Janě roli nedal nikdy. Se sestrou se dlouhodobě nebavila a nikdy se neusmířily.

Jana ale získala více než sto jiných rolí, které z ní udělaly nejobsazovanější herečku své generace. Po čtyřech letech s Formanem si vzala německého herce a po něm měla svůj nejdelší vztah s hercem Vlastimilem Brodským. S tím má dceru Terezu, také slavnou herečku. Kvůli pracovní vytíženosti rodičů ji vychovávala Janina sestra Blanka.
Poté byla ještě v dlouhodobém vztahu s hercem Jaromírem Hanzlíkem a nakonec s Jiřím Zahajským.

6. února 2026 v 12:15 Čas čtení 0:55 Ostuda a noční stěhování z Windsoru. Bývalý princ Andrew kvůli Epstein files mizí z královského sídla Ostuda a noční stěhování z Windsoru. Bývalý princ Andrew kvůli Epstein files mizí z královského sídla
6. února 2026 v 10:46 Čas čtení 0:20 Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky
6. února 2026 v 17:10 Čas čtení 1:30 Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 09:39
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
4
včera v 14:05
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
včera v 15:31
Olympiáda v ohrožení. Mezi sportovkyněmi se šíří nakažlivý virus způsobující střevní potíže
Olympiáda v ohrožení. Mezi sportovkyněmi se šíří nakažlivý virus způsobující střevní potíže
6
před 3 dny
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
včera v 19:30
ŽIVĚ: Sleduj s námi zahajovací ceremoniál zimních olympijských her
ŽIVĚ: Sleduj s námi zahajovací ceremoniál zimních olympijských her
včera v 09:39
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
4
včera v 14:05
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
včera v 15:31
Olympiáda v ohrožení. Mezi sportovkyněmi se šíří nakažlivý virus způsobující střevní potíže
Olympiáda v ohrožení. Mezi sportovkyněmi se šíří nakažlivý virus způsobující střevní potíže
před 3 dny
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
6
před 3 dny
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
1. 2. 2026 14:45
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
6
před 3 dny
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
1
1. 2. 2026 13:32
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
včera v 09:39
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
Zasáhne na Valentýna naši planetu asteroid? Výbuch by mohl zničit budovy a lesy v okruhu desítek kilometrů
4
včera v 14:05
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
Lifestyle news
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
před 49 minutami
Ruža pre nevestu se vrací na obrazovky. Představí velkou novinku
před 2 hodinami
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
včera v 16:47
1
Vrátí se Johnny Depp jako Jack Sparrow? Další díl Pirátů z Karibiku překvapivě naváže na původní sérii
včera v 15:16
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová si polepšila
včera v 13:48
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
včera v 13:01
3
Od zombíků k drakům. Tvůrce seriálu The Last of Us chystá seriál ze světa Baldur's Gate
včera v 11:01
Představitel Teda z How I Met Your Mother se stal v 50 letech poprvé otcem
včera v 08:01
Jak hluboko nás umí zasáhnout online nenávist? Domi Alagia vystupuje v dokumentu o kyberšikaně od České televize
před 2 dny
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
před 2 dny
Česko Všechno
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
4
včera v 14:05
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
Ministr zahraničních věcí a životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě) kvůli špatnému počasí nedorazil na schůzku s americkým ministrem zahraničí Marco Rubiem. Zda jej přijme v budoucnu, je teď v rukou současné vlády.
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
před 3 dny
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
3. 2. 2026 7:09
Jarní prázdniny začínají. Přinášíme přehled, kdy je mají jednotlivé okresy
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
1
před 2 dny
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
Otroctví v Česku? Otec se synem čelí obžalobě za zneužívání bezdomovců
3. 2. 2026 10:00
Otroctví v Česku? Otec se synem čelí obžalobě za zneužívání bezdomovců
Soud potvrdil agresi řidiče pražské tramvaje. Za útok na ukrajinskou rodinu ho čeká sociální výcvik
před 2 dny
Soud potvrdil agresi řidiče pražské tramvaje. Za útok na ukrajinskou rodinu ho čeká sociální výcvik
Politika Všechno
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
4
včera v 14:05
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
1
před 2 dny
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
1
2. 2. 2026 11:58
Filip Turek Pavla žalovat bude. Už má připravený návrh
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
před 3 dny
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
3. 12. 2025 7:13
Kolik utratí průměrný Čech*Češka o Vánocích?
Česko Všechno
Zemřela legenda českého filmu Jana Brejchová, bylo jí 86 let
před 31 minutami
Zemřela legenda českého filmu Jana Brejchová, bylo jí 86 let
4
včera v 14:05
Macinka jako jediný nedorazil do USA. Jeho budoucí návštěvy jsou v ohrožení
před 3 dny
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Tři písmena, která v USA dokážou vyprázdnit byt či dům během pár minut. Jak se z imigračního úřadu stal jeden z nejnenáviděnějších symbolů amerického státu?
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1
30. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
29. 1. 2026 16:00
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
2
28. 1. 2026 18:00
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
28. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
Více
Domů
Sdílet
Diskuse