Měla být sekretářkou. Místo toho se stala nejobsazovanější herečkou své generace. V posledních letech byla hospitalizovaná v LDN s Parkinsonovou chorobou.
Informaci o úmrtí Jany Brejchové potvrdila její dcera, herečka Tereza Brodská, pro server iDNES. Brejchové bylo 86 let.
„Česká Bardotka“
Díky její kráse se Janě Brejchové přezdívalo česká Bardotka. Jana Brejchová se narodila v roce 1940. Už jako třináctiletou ji na základní škole vybral režisér Ladislav Helge pro dětskou roli ve filmu Olověný chléb.
Průlom v kariéře pro ni představovalo psychologické drama Vlčí jáma, kde hrála svou první hlavní roli po boku zkušené Jiřiny Šejbalové. To nastartovalo její kariéru. V té době pracovala jako písařka, později jako sekretářka a při tom se starala o svých pět sourozenců.
Byla velmi talentovaná, krásná a začalo jí chodit tolik filmových nabídek, že s prací skončila a naplno se začala věnovat filmu. Uznávala ji jak veřejnost, tak i kritika. Hrála ve více než stovce celovečerních filmů, jako jsou Vyšší princip a muzikály Kdyby tisíc klarinetů, Noc na Karlštejně a v komedii Hodíme se k sobě, miláčku…? V televizi ji můžeme vidět v reprízách seriálů F. L. Věk, My všichni školou povinní nebo Arabela.
V roce 1979 získala státní ocenění Zasloužilá umělkyně a roku 2004 obdržela od prezidenta České republiky Václava Klause Medaili Za zásluhy II. stupně, státní vyznamenání, za přínos v oblasti kultury a umění. V roce 2010 získala svého druhého Českého lva za dlouholetý umělecký přínos českému filmu.
Už v osmnácti letech se provdala za Miloše Formana, ještě předtím, než se proslavil jako režisér. Právě kvůli němu se prý měla rozhádat se svou sestrou, herečkou Hanou Brejchovou. Forman, jako manžel již slavné hvězdy Jany Brejchové, totiž nabídl hlavní roli ve filmu Lásky jedné plavovlásky právě její sestře, která herečkou vůbec nebyla. Film měl velký úspěch a dvojice spolu jezdila po festivalech. Hanu potom obsadil i do oscarového filmu Amadeus a Janě roli nedal nikdy. Se sestrou se dlouhodobě nebavila a nikdy se neusmířily.
Jana ale získala více než sto jiných rolí, které z ní udělaly nejobsazovanější herečku své generace. Po čtyřech letech s Formanem si vzala německého herce a po něm měla svůj nejdelší vztah s hercem Vlastimilem Brodským. S tím má dceru Terezu, také slavnou herečku. Kvůli pracovní vytíženosti rodičů ji vychovávala Janina sestra Blanka.
Poté byla ještě v dlouhodobém vztahu s hercem Jaromírem Hanzlíkem a nakonec s Jiřím Zahajským.