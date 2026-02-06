Mladší bratr krále Karla III. už byl v minulosti s Jeffrey Epsteinem spojován. Nové odhalení spisů však vyvolalo zcela novou vlnu obvinění.
Andrew, který byl nedávno zbaven titulu prince, opustil v pondělí v noci sídlo Royal Lodge. Serveru The Sun to potvrdil neznámý zdroj z blízkosti královské rodiny. „Odchod byl pro něj tak ponižující, že se rozhodl učinit tak pod rouškou tmy,“ uvedl. Samotný bývalý princ údajně doufal, že se ve windsorském sídle zdrží o něco déle.
V pondělí v noci byl Andrew potají převezen do panství v Norfolku. Bývalý vévoda strávil už začátek týdne ve Wood Farm Cottage, kde bude dočasně pobývat. Po dokončení renovace se na začátku dubna natrvalo přestěhuje do sousedství Marsh Farm.
„Teoreticky mohl zůstat, dokud nebude jeho nové sídlo hotové, ale titulky v novinách se jen zhoršovaly. Také skutečnost, že byl viděn, jak se směje a jezdí na koni po Windsoru, jako by neměl žádné starosti, se královské rodině nelíbila,“ dodal zdroj z blízkosti královské rodiny. Zdá se tedy, že odhalení Epsteinových dokumentů bylo poslední kapkou, kterou už britská monarchie málem neustála.
Andrew vždy popíral jakékoli protiprávní jednání v souvislosti s Epsteinem. Policie však tento týden oznámila, že v souvislosti se zveřejněním Epstein files prověřuje i nové obvinění proti Andrewovi. Ten byl už v roce 2019 kvůli obvinění ze znásilnění donucen vzdát se všech oficiálních královských povinností. V loňském roce jej král Karel III. zbavil i titulu prince a oznámil, že bude vyloučen z Royal Lodge. To, že k přestěhování Andrewa dojde tak brzy, ale asi ani sám nečekal.