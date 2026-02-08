Policie v Karlovarské kraji řeší několik případů dětí, které se otrávily po požití sušeného technického konopí. To je v Česku sice legální, ale není bezpečné, už vůbec ne pro děti. Je volně prodejné, ale prodávat se má až od 18 let.
Látka není určená k přímé konzumaci ani ke kouření. Rozbory daného konopí navíc ukázaly, že obsahovalo i nebezpečnější látky, které jsou v dokonce Česku nelegální. „Jedná se o syntetický kanabinoid, který je mnohem silnější než přírodní THC. Tato látka může u uživatelů způsobit vážné zdravotní komplikace,“ citují Novinky.cz krajskou policejní mluvčí Zuzanu Churaňovou.
Může poškodit mozek, zejména u dětí
Otrávili se jim mladiství ve věku od 14 do 18 let. Zdravotní komplikace se projevují zhoršenou pamětí, poruchami soustředění, úzkostmi, panickými stavy nebo halucinacemi.
„Byť to na první pohled vypadá jako usušená rostlina a prodává se legálně, může obsahovat látky, které ovlivňují mozek a můžou ho poškodit,“ vysvětlila Churaňová s tím, že každá dávka může působit jinak a dopředu nelze odhadnout, z čeho je přesně složená a jaký bude mít účinek.
Policie momentálně všechny případy prověřuje a apeluje na rodiče, aby své děti informovali o rizicích.