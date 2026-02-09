Na Mnichovskou bezpečnostní konferenci (MSC), která se uskuteční tento víkend, pojede za Česko prezident Petr Pavel a také ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé sobě). V pondělí to schválila vláda.
Macinka však zdůraznil, že nepojedou spolu a ani se tam nesetkají, aby uklidnili situaci, která eskalovala poté, co prezident koncem ledna zveřejnil Macinkovy SMS a zároveň ho obvinil z pokusu o vydírání. Na tiskové konferenci po jednání vlády v Praze šéf diplomacie podotkl, že na schůzku s Pavlem v Mnichově nebude mít čas. Minulý týden uvedl, že jeho ministerstvo bude prezidenta ignorovat, informuje zpravodajka TASR v Praze.
„Mám tam poměrně nabitý program. Zájem zahraničních partnerů o bilaterální setkání je větší, než je kapacita. Nejedu tam jednat s českými reprezentanty, ale se zahraničními partnery. I když to zní hrozně, tak na pana prezidenta si tam čas asi nenajdu. Ale není to proto, že bych nechtěl. Věřím, že i on má nabitý program,“ řekl Macinka. „Nepojedeme spolu. Já tam pojedu autem se spalovacím motorem,“ reagoval na otázku, zda na konferenci půjdou politici společně.
Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci nevystoupil, protože je na zahraniční cestě v Německu. Zastupovala ho vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která se snažila několik Macinkových ironických komentářů vzápětí tlumit. „Jak čtu slova pana vicepremiéra Macinku, tak na mnichovské konferenci nic nehrozí. Jde nám o společnou věc, o Českou republiku. A určitě tam budou všichni aktéři vystupovat konzistentně,“ uvedla a připomněla Babišova slova, že spor mezi Motoristy a Hradem, který vznikl pro nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí, je třeba uklidnit.
K tomu, kdo by měl Česko v Mnichově reprezentovat, se vyjádřil i předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). Prohlásil, že by bylo ideální, aby tam za Česko jel zástupce vlády, protože zahraniční politiku vytváří vláda. „Byl bych opravdu velmi nerad, aby někdo – a je úplně jedno kdo z oficiálních představitelů – prosazoval v zahraničí jinou politiku, než je v souladu s programovým prohlášením vlády,“ řekl po jednání koaliční rady, které se uskutečnilo ještě před zasedáním vlády.