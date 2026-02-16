Od soboty probíhá pátrání po americké studentce, která se pohřešuje v Praze. Přestože měla naplánovanou cestu domů do USA s přestupem v Londýně, do letadla nenastoupila.
Poté, co opustila svůj pražský byt, o sobě nepodala žádnou zprávu, což je u ní velmi neobvyklé, oznámil policii její bývalý přítel. Policie má vážné obavy o její život, jelikož se žena v poslední době potýkala s psychickými potížemi, konkrétně s depresemi a stavy paranoie.
Třiadvacetiletá Angelina Grace Backers v České republice studuje vysokou školu a bývalý přítel ji naposledy viděl 10. února v místě jejího bydliště na Praze 10. Pohřešovaná žena je střední postavy s výškou 170 cm. Poznat ji lze podle černých vlasů v délce po ramena a hnědých očí. Naposledy byla viděna v zeleném bomberu, pod kterým měla tmavý svetr s pruhy a černé kalhoty.
„Rodina i přátelé se o ni velmi obávají, protože podobné zmizení není pro ženu obvyklé,“ oznámil mluvčí pražské policie Jan Rybanský. „Pokud jste ji viděli, prosím, kontaktujte linku 158.“