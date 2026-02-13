Česko má čtvrtou medaili ze Zimních olympijských her 2026. A dokonce se Jílkovi podařilo vybojovat zlato.
Teprve devatenáctiletý Metoděj Jílek se představil až v předposlední, tedy páté jízdě. Původně s ním měl jet Američan Casey Dawson, ten se ale na poslední chvíli odhlásil, a s českým rychlobruslařem na trať nastoupil Kanaďan s nizozemskými kořeny Ted-Jan Bloemen.
Český reprezentant nastoupil na svou oblíbenou trať o délce 10 000 metrů s úkolem porazit čas 12:39,09 Vladimira Semirunniya. A to se mu podařilo. Jílek trať zdolal s náskokem více než pěti vteřin v úžasném čase 12:33,44 a zařadil se na průběžné první místo. Jeho pozici už mohli ohrozit jen Nor Sander Eitrem nebo Francouz Timothy Loubineaud.
To se ale ani jednomu nepodařilo. Loubineaud dojel na čtvrtém místě a Eitrem na místě sedmém. Metoděj Jílek se tak stal olympijským vítězem s z Itálie si odveze zlatou medaili.
„Beru to jako další šanci na zlato a moji největší tady,“ komentoval Jílek své šance už ve čtvrtek. Z probíhající olympiády si odváží ještě jednu medaili. Na trati 5 000 metrů se mu už v neděli 8. února podařilo vybojovat stříbro. Porazil jej jen Nor Sander Eitrem. Jílek sám přiznal, že toužil po zlatě, jeho sen se tak vyplnil.