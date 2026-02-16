Probudil*a ses v pondělí ráno do sněhové pokrývky? Zima ještě zdaleka nekončí a meteorologové ráno upozornili, že sněžení bude pokračovat i následující dny.
Na západě Čech už během noci na pondělí napadly až tři centimetry nového sněhu, informuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v příspěvku na Facebooku. Výstraha platí až do 14. hodiny, v této části republiky by za pondělí mělo celkově napadnout pět až deset centimetrů nového sněhu. Odpoledne bude podle meteorologů sněžit hlavně v severovýchodní polovině Česka.
Sněhu si užiješ až do středy
Sněžení bude pokračovat i v úterý a ve středu, a to zejména v severovýchodní polovině Česka, protože právě tam bude nejchladněji. V jihozápadní polovině se sníh bude střídat v nižších a středních polohách s deštěm.
Ve čtvrtek pak bude sněžit už jen ojediněle. Od pátku by měla do nížin přijít obleva, sněžení poté meteorologové z ČHMÚ předpovídají jen na horách.
Podívej se na mapě níže, kolik nového sněhu připadne napříč Českem v pondělí do 18 hodin: