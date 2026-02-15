Hlavní témata
refresher team
dnes 15. února 2026 v 20:07
Čas čtení 0:40

FOTO: Lidé po celém Česku vyšli do ulic podpořit prezidenta. Podívej se na fotky z měst

Ve stovkách měst a obcí po celém Česku se v neděli konaly demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé sobě).

Nedělní shromáždění napříč Českou republikou inicioval spolek Milion chvilek. Akce navazovaly na masivní demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a Václavském náměstí, kde se podle odhadu organizátorů sešlo 80 až 90 tisíc lidí. Tentokrát se však demonstrace v Praze nekonaly, místo toho se lidé sešli v městech a obcích prakticky ve všech koutech země.

1. února 2026 v 14:45 Čas čtení 2:46 Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit

Spolek na sociální sítě přidává záběry, které ukazují, jak to v neděli na demonstracích vypadalo. Níže v galerii se můžeš podívat na výběr několika z nich. Zaplněné bylo například náměstí Svobody v Brně, velká účast byla i v Liberci nebo v Ostravě. Zajímavostí je, že spolek na sítě přidal také snímek výpravy na Antarktidě, která podpořila prezidenta na dálku.

Brno. Turnov. Liberec. Pardubice.
Zobrazit galerii
(10)
27. ledna 2026 v 17:00 Čas čtení 0:57 Místo vydírání partnerská poradna. Navrhujeme sedm lepších způsobů, jak mohl Macinka jednat s prezidentem Místo vydírání partnerská poradna. Navrhujeme sedm lepších způsobů, jak mohl Macinka jednat s prezidentem

Spor mezi Pavlem a Macinkou vyvolalo rozhodnutí prezidenta nejmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Situace se následně vyostřila poté, co Pavel zveřejnil Macinkovy SMS zprávy, které prezident označil za pokus o vydírání. V reakci na celou kauzu následně Milion chvilek inicioval demonstrace, ve kterých lidé dali prezidentu Pavlovu najevo svou podporu.

15. února 2026 v 13:42 Čas čtení 1:01 „Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton „Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
12. února 2026 v 16:38 Čas čtení 0:54 Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
10. února 2026 v 10:24 Čas čtení 0:30 Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
