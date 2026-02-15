Ve stovkách měst a obcí po celém Česku se v neděli konaly demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé sobě).
Nedělní shromáždění napříč Českou republikou inicioval spolek Milion chvilek. Akce navazovaly na masivní demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a Václavském náměstí, kde se podle odhadu organizátorů sešlo 80 až 90 tisíc lidí. Tentokrát se však demonstrace v Praze nekonaly, místo toho se lidé sešli v městech a obcích prakticky ve všech koutech země.
Spolek na sociální sítě přidává záběry, které ukazují, jak to v neděli na demonstracích vypadalo. Níže v galerii se můžeš podívat na výběr několika z nich. Zaplněné bylo například náměstí Svobody v Brně, velká účast byla i v Liberci nebo v Ostravě. Zajímavostí je, že spolek na sítě přidal také snímek výpravy na Antarktidě, která podpořila prezidenta na dálku.
Spor mezi Pavlem a Macinkou vyvolalo rozhodnutí prezidenta nejmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Situace se následně vyostřila poté, co Pavel zveřejnil Macinkovy SMS zprávy, které prezident označil za pokus o vydírání. V reakci na celou kauzu následně Milion chvilek inicioval demonstrace, ve kterých lidé dali prezidentu Pavlovu najevo svou podporu.