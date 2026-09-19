V Rusku probíhají od pátku třídenní volby do Státní dumy, dolní komory tamního parlamentu.
Podle ruské tiskové agentury TASS někdo v noci na sobotu zaútočil na online hlasovací systém. Podle zpravodajské agentury Interfax, která citovala slova předsedy Ústřední volební komise, je ale situace už pod kontrolou.
Hackerská skupina CikLeak tvrdí, že získala přístup k informační infrastruktuře Ústřední volební komise, aby dokázala, že Ústřední volební komise (ÚVK) „vytvořila zcela netransparentní systém elektronického hlasování na dálku“, který umožňuje kradení hlasů. Skupina proto vyzvala Rusy, aby k volebním urnám přišli až „v poslední den voleb, čímž by se ztížilo falšování výsledků“, informuje TASR.
Prezident Vladimir Putin už v minulosti uvedl, že se Ukrajina pokusí jejich průběh narušit. Jde totiž o první parlamentní volby od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022 a hlasují i lidé na okupovaných územích. Zda za útokem opravdu stojí napadená země však zatím nikdo nepotvrdil.
„Útoky pokračovaly, ale všechny byly úspěšně odraženy,“ uvedla šéfka ruské volební komise Ella Pamfilova podle státních médií. Ruské ministerstvo pro digitální technologie také uvedlo, že zaznamenalo pokus o sabotáž komunikačních linek na Dálném východě země, avšak dle ruských médií byl útok byl zmařen a veškerá komunikace byla obnovena.
Už v pátek také Olga Kirillova, předsedkyně Moskevské městské volební komise, dle agentury TASS uvedla, že „armáda IT specialistů neustále odráží útoky na systém elektronického hlasování a tyto útoky jsou nyní závažnější než dříve.“
Ruská volba
Výsledky voleb by měly být známy v pondělí. Vzhledem k tomu, že ruská politika je stále kontrolovaná pod vedením silné ruky Vladimira Putina, lze očekávat, že si vládnoucí proputinovská strana Jednotné Rusko, vedená exprezidentem Dmitrijem Medvěděvem, ve volbách udrží dominanci.
Kreml pravděpodobně předloží tento výsledek jako důkaz široké veřejné podpory Putinovy politiky a zejména jeho vedení nejkrvavějšího konfliktu v Evropě od druhé světové války, který již trvá pátým rokem.
„Vaše volba a vaše vůle opět dokážou, že za našimi vojáky stojí miliony lidí, že jsme sjednocený národ spojený společnými hodnotami, historickou pamětí a láskou k naší vlasti a že se nikomu nepodaří nás rozdělit ani zastrašit,“ řekl Putin v televizním projevu ještě před hlasováním. Sám ruský prezident také odevzdal svůj hlas přes internet. Podle zpráv v médiích reagoval po úspěšném odeslání hlasovacího lístku s viditelným nadšením.