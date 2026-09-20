Zoufalý pokus o útěk z Ruska měl nečekaný konec.
Bizarní a nebezpečný pokus o útěk z Ruska zaznamenali ve čtvrtek odpoledne litevští pohraničníci. 68letý Rus se rozhodl přeplavat řeku Nemunas, která tvoří přírodní hranici mezi ruskou kaliningradskou enklávou a Litvou, uvedl portál Lrytas.
Jakmile na litevském břehu vylezl z vody, zadržela ho pohraniční stráž. Podle místních médií muž žádal o azyl s tvrzením, že v Rusku čelí represím a pronásledování kvůli svým aktivitám na sociálních sítích. Strážci hranic mu sice poskytli suché oblečení, ale tím vlídná gesta skončila.
Bezpečnostní hrozba pro EU
Prozkoumání neobvyklého plavce přineslo rychlý verdikt. Mluvčí litevské pohraniční služby Giedrius Mišutis uvedl, že informace, které muž poskytl, si protiřečily a byly nekonzistentní. Po vyhodnocení všech okolností a možných rizik pro bezpečnost Evropské unie se litevské orgány rozhodly azyl neudělit a muže okamžitě vyhostily zpět do Ruska.
Přesnou trasu, vzdálenost ani čas, který 68letý muž strávil ve vodě, zatím z bezpečnostních důvodů nezveřejnili. Pohraniční stráž dodala, že ačkoliv jsou podobné plavecké pokusy z Kaliningradu ojedinělé, celý úsek řeky je pod nepřetržitým kamerovým a technickým dohledem.
Baltický region na jehlách
Incident se odehrál v době mimořádně napjaté bezpečnostní situace na východní hranici Evropské unie. Litva sousedí nejen s militarizovaným Kaliningradem, ale také s Běloruskem, které je úzkým spojencem Moskvy. Region čelí častým narušením vzdušného prostoru drony – přičemž nedávno stíhačka NATO musela sestřelit bezpilotní letadlo, které přelétlo z Běloruska.
Baltické státy se zároveň od roku 2021 vyrovnávají s hybridní migrační krizí organizovanou Minskem a Kremlem, kvůli které Litva masivně posílila infrastrukturu, kamerové systémy i počty strážců na svých hranicích.