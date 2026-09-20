Ruský důchodce doplaval po řece do Litvy a žádal o azyl: Po výslechu ho poslali zpět
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Daniel Zbudila/refresher.sk
dnes 20. září 2026 v 11:20
Čas čtení 0:59

Ruský důchodce doplaval po řece do Litvy a žádal o azyl: Po výslechu ho poslali zpět

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Ruský důchodce doplaval po řece do Litvy a žádal o azyl: Po výslechu ho poslali zpět
Zdroj: Pexels/Radoslaw Sikorski/volně k užití

Zoufalý pokus o útěk z Ruska měl nečekaný konec.

Bizarní a nebezpečný pokus o útěk z Ruska zaznamenali ve čtvrtek odpoledne litevští pohraničníci. 68letý Rus se rozhodl přeplavat řeku Nemunas, která tvoří přírodní hranici mezi ruskou kaliningradskou enklávou a Litvou, uvedl portál Lrytas.

Jakmile na litevském břehu vylezl z vody, zadržela ho pohraniční stráž. Podle místních médií muž žádal o azyl s tvrzením, že v Rusku čelí represím a pronásledování kvůli svým aktivitám na sociálních sítích. Strážci hranic mu sice poskytli suché oblečení, ale tím vlídná gesta skončila.

Hranice Litvy, ilustrační snímek
Hranice Litvy, ilustrační snímek Zdroj: Unsplash/Lāsma Artmane/volně k užití

Bezpečnostní hrozba pro EU

Prozkoumání neobvyklého plavce přineslo rychlý verdikt. Mluvčí litevské pohraniční služby Giedrius Mišutis uvedl, že informace, které muž poskytl, si protiřečily a byly nekonzistentní. Po vyhodnocení všech okolností a možných rizik pro bezpečnost Evropské unie se litevské orgány rozhodly azyl neudělit a muže okamžitě vyhostily zpět do Ruska.

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Přesnou trasu, vzdálenost ani čas, který 68letý muž strávil ve vodě, zatím z bezpečnostních důvodů nezveřejnili. Pohraniční stráž dodala, že ačkoliv jsou podobné plavecké pokusy z Kaliningradu ojedinělé, celý úsek řeky je pod nepřetržitým kamerovým a technickým dohledem.

Baltický region na jehlách

Incident se odehrál v době mimořádně napjaté bezpečnostní situace na východní hranici Evropské unie. Litva sousedí nejen s militarizovaným Kaliningradem, ale také s Běloruskem, které je úzkým spojencem Moskvy. Region čelí častým narušením vzdušného prostoru drony – přičemž nedávno stíhačka NATO musela sestřelit bezpilotní letadlo, které přelétlo z Běloruska.

Baltické státy se zároveň od roku 2021 vyrovnávají s hybridní migrační krizí organizovanou Minskem a Kremlem, kvůli které Litva masivně posílila infrastrukturu, kamerové systémy i počty strážců na svých hranicích.

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Zdroj: refresher.sk
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