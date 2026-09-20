Prezident tvrdí, že o daru nevěděl a synovi doporučil peníze okamžitě vrátit.
Americký prezident Donald Trump v pátek řekl, že jeho nejstarší syn vrátil peníze ruskému podnikateli Umaru Kremlevovi s vazbami na Kreml za dva dny svatebních oslav na Bahamách, které Kremlev financoval. TASR o tom píše podle zprávy agentury AFP.
„Je to úplně v pořádku, vždyť mnoho lidí pořádá oslavy... ale pokud vím, peníze mu vrátil,“ Trump odpověděl na otázku novináře AFP v Oválné pracovně, zda bylo vhodné, že jeho syn tento dar přijal.
„Když jsem o tom slyšel, zeptal jsem se ho na to a on řekl: ‚Ne, tati, vrátím mu to.‘ Bylo to už dávno, a pokud vím, peníze mu už vrátil,“ řekl Trump.
Donald Trump mladší a jeho manželka Bettina Trumpová na síti Instagram potvrdili, že Kremlev částečně financoval dvě noci z jejich třídenních svatebních oslav na soukromém ostrově na Bahamách.
Podle článku investigativního portálu ProPublica tento oligarcha s úzkými vazbami na ruského prezidenta Vladimira Putina zaplatil za oslavu „stovky tisíc dolarů“.
Americký prezident se nezúčastnil svatby ani těchto oslav, přičemž tvrdil, že musel zůstat ve Washingtonu během jednání o válce v Íránu.
Kremlev je šéfem Mezinárodní boxerské asociace (IBA), s níž Mezinárodní olympijský výbor přerušil spolupráci po opakovaných varováních týkajících se finančního řízení a etických otázek. Kromě toho je také členem notoricky známého ruského klubu motorkářů Noční vlci, kteří jsou považováni za podporovatele ruského prezidenta Vladimira Putina.