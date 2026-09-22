Po dvou letech se do provozu vrací petřínská lanovka. Jaké novinky přináší?
Lanová dráha jezdí od úterý každých deset minut v čase 7:00 až 22:15. Někteří lidé na zahájení dokonce vstávali už ve tři ráno, aby zažili panoramatickou jízdu jako úplně první.
Nové vozy navrhlo studio Anna Marešová designers a vyrobila je rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa za zhruba 138 milionů korun. Kabiny jsou prosklenější, jejich kapacita se zvyšuje ze 100 na 120 cestujících a zároveň přináší zcela novou funkci – když se na trati lanovky míjí, červenají se jako milenci. Jedná se o symbol toho, že Petřín se označuje za místo pro zamilované.
Do roku 2021 si cestující pořizovali běžnou krátkodobou jízdenku za 24 korun, před rekonstrukcí se zvýšila cena jízdy na 60 korun a nyní se jednorázové jízdné vyšplhalo na 100 korun. Když si však lístek pořídíš přes aplikaci PID Lítačka, budeš ji mít o deset korun levnější. Pro držitele a držitelky dlouhodobých kuponů, denních a třídenních jízdenek i turistické karty Prague Visitor Pass však zůstává jízda zdarma, stejně jako pro děti do 15 let a seniory.
Po cestě nazpátek lanovka už nebude zastavovat v mezistanici Nebozízek, takže oběh bude rychlejší a zvýší přepravní kapacitu.
Lanovka započala svůj provoz 25. července 1891 a již v té době se řadila k nejnavštěvovanějším atrakcím Prahy. Podle dostupných dat přepraví za rok kolem dvou milionů lidí.