Bude se moct bankovkou platit?
„Tato pětitisícovka vzdává hold sto letům centrálního bankovnictví u nás, a to inovativním způsobem,“ uvedla členka bankovní rady Karina Kubelková k vydání výroční bankovky k zahájení činnosti Národní banky Československé, první samostatné centrální banky na našem území a zároveň předchůdkyně České národní banky.
Od standardní bankovky se liší speciálním přítiskem, který byl vytvořen aplikací fólie s nanoefekty technologií horké ražby. Najdeš na ní slavnostní logo ČNB k 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé, dva portréty Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód odkazující na tematické stránky ČNB věnované výročí.
Banka nechala vyrobit 200 tisíc kusů speciální bankovky, kvůli níž vznikly točité fronty jak v Praze, tak v Brně. Někdo však už stihl pětitisícikorunu prodávat na Aukru v tuto chvíli za 6500 korun, lidé však stále přihazují.
I přes svoji výjimečnost bankovka s přítiskem zůstává zákonným platidlem.