Čečenský autoritářský vůdce Ramzan Kadyrov si připsal další rekordní vítězství. V nedělních čečenských volbách získal 99,85 procenta hlasů, čímž překonal své minulé rekordní vítězství se ziskem 99,7 procenta.
Kadyrov je prezidentem a autonomním vůdcem Čečenska už bezmála 20 let od roku 2007 a je dlouhodobě podporován ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina. Ramzan Kadyrov se stal prezidentem po svém otci Achmatu Kadyrovi, na kterého byl v roce 2004 spáchán atentát.
Podle BBC Kadyrov prakticky neomezeně kontroluje veškerou moc a veřejný život v Čečensku, a parlament, soudnictví i média jsou pod vlivem jeho kultu osobnosti.
V současných volbách se proti němu postavili pouze dva kandidáti – Ismail Denilchanov za sociálně demokratickou stranu Svobodné Rusko a komunista Chalid Nakajev. Oba získali shodně 0,05 procenta hlasů a podle informací Rádia Svoboda téměř nevedli žádnou kampaň.