dnes 22. září 2026 v 7:30
Čas čtení 0:00
Lidé v Praze vyrazili na pochod za proškolení soudců a soudkyň o sexuálním násilí
Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Stačí jedna reklama a můžeš pokračovat ve čtení
Máš již členství?Přihlásit se
Získat členstvíREFRESHER+