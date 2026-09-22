Lidé v Praze vyrazili na pochod za proškolení soudců a soudkyň o sexuálním násilí
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dnes 22. září 2026 v 7:30
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Lidé v Praze vyrazili na pochod za proškolení soudců a soudkyň o sexuálním násilí

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Pochod za proškolení soudců a soudkyň. Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Pochod za proškolení soudců a soudkyň. Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Pochod za proškolení soudců a soudkyň. Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Pochod za proškolení soudců a soudkyň. Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Pochod za proškolení soudců a soudkyň. Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Pochod za proškolení soudců a soudkyň. Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Pochod za proškolení soudců a soudkyň. Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Pochod za proškolení soudců a soudkyň. Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
Pochod za proškolení soudců a soudkyň. Zdroj: REFRESHER/TEREZA KOPECKÁ
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