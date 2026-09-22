Přinášíme souhrn prvního dne české delegace na Valném shromáždění OSN. Prezident Petr Pavel odsoudil proruské narativy a v České národní budově se potkal s Peterem Pellegrinim. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na akci chyběl.
Česká delegace v čele s prezidentem Petrem Pavlem přistála v USA v neděli 20. září večer a od pondělního rána běží její program. Redakce Refresher News je na místě a přináší podrobný přehled toho nejdůležitějšího, co se během prvního ostrého dne odehrálo.
1. Od schůzky s šéfem OSN po pietu na Ground Zero
Prezidentův program začal v pondělí v devět hodin ráno bilaterálním jednáním s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. Pavel mu poděkoval za jeho desetiletou službu i snahu o reformu Rady bezpečnosti a oficiálně potvrdil, že se Česko uchází o křeslo jejího nestálého člena pro období 2032 - 2033 (kde naším hlavním konkurentem bude Arménie).
Prezident následně položil věnec u Survival Tree – stromu, který jako zázrakem přežil pád „Dvojčat“ 11. září – a uctil památku obětí teroristických útoků včetně dvou českých občanů.
„Zkušenost z mnoha konfliktů i teroristických útoků jasně ukazuje, že zlu nelze ustupovat, protože má tendenci pokračovat a tlačit ještě více. I když se může zdát pohodlnější ustoupit a podrobit se, naše vlastní zkušenost z období před druhou světovou válkou by nás měla vést k přesvědčení, že tohle už nikdy nechceme zažít znovu,“ prohlásil Pavel.
2. Fico zpochybňuje NATO, Pavel reaguje
Jedním z nejvýraznějších témat prvního dne se stalo napětí mezi Prahou Bratislavou. Slovenský premiér Robert Fico totiž přes víkend na sociálních sítích zveřejnil video, ve kterém prohlásil, že se někteří západní politici snaží vyvolat přímý konflikt mezi NATO a Ruskem.
Zpochybnil také klíčový článek 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně a odmítl, že by slovenští vojáci měli být zataženi do války na základě „vymyšlených záminek“. Fico po prvním Pavlově nesouhlasném komentáři zaútočil přímo s tím, že český prezident „by jako bývalý generál NATO rád bojoval“.
Odpověď Petra Pavla na ranním brífinku v New Yorku na sebe nenechala dlouho čekat:
„Podobnou argumentaci už jsem zažil – že generál je ten, kdo tahá zemi do války, zatímco ostatní chtějí mír. Mír ale nebude mít ten, kdo se tváří, že ho chce, ale není pro něj ochoten nic udělat. Míru se dosahuje pouze tím, že jsme připraveni reagovat na násilí,“ zdůraznil Pavel a připomněl staré úsloví chceš-li mír, připravuj se na válku.
„Vstoupili jsme do systému kolektivní obrany NATO, který stojí na principu jeden za všechny, všichni za jednoho. Jakákoli vyjádření zpochybňující článek 5 nebo naše členství v NATO považuji v současném bezpečnostním kontextu za nebezpečná a budu rád, když v České republice takto uvažovat nebudeme,“ dodal prezident.
I přes tyto ostré vzkazy se však večer v České národní budově (Czech Center / Bohemian National Hall) odehrálo o poznání smírnější setkání. Pavel se zde potkal se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim a společně zahájili výpravnou výstavu „Československé cestovatelské plakáty“.
„Jsem moc rád, že tento náš kulturní večer v New Yorku můžeme začít tady u vás. Naše bratrství a přátelství vyjadřujeme symbolicky i skrze kulturu přímo zde ve Spojených státech,“ řekl Pellegrini novinářům. Odtud oba prezidenti odjeli na gala koncert do ikonického Lincoln Center.
3. Kde byl ministr Macinka?
Kromě prezidenta reprezentuje Česko v New Yorku také ministr zahraničí Petr Macinka. Pro ministra jeho formátu bývá Valné shromáždění OSN především o desítkách bilaterálních schůzek s kolegy z celého světa.
Přesto mnohé překvapilo, když se ministr Macinka vůbec neobjevil v České národní budově. A to i přesto, že pod jeho resort ministerstva zahraničí přímo spadají Česká centra, která celou akci v New Yorku organizovala a hostila.
Podle informací od jeho mluvčí má Macinka v USA nabitý paralelní program. Zúčastnil se například pracovní snídaně Skupiny přátel Západního Balkánu, jednání V4 s Indií, akce k Bělorusku nebo prestižní Rising Nations Gala Dinner. Čeká ho také tradiční transatlantická večeře hostovaná americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
Mezi přítomnými českými novináři v New Yorku také sílí snaha získat od ministra tiskový brífink a položit mu dotazy k aktuálnímu směřování české zahraniční politiky. Zatím však neúspěšně.
4. Pavel z USA odsoudil proruskou konferenci v Praze
Téma ruské agrese a hybridní hrozby rezonovalo i s ohledem na domácí dění. Pavel se před novináři vyjádřil ke sporné víkendové konferenci spolku Svatopluk v Praze, na které přes video vystoupil hlavní ideolog a spolupracovník Vladimira Putina Fjodor Lukjanov (který je na sankčním seznamu EU). V panelu s ním seděli i zástupci vládního hnutí SPD Jindřich Rajchl a Martin Pecina.
Prezident Pavel z New Yorku vyslal nekompromisní vzkaz:
„Právě toto oslabuje povědomí veřejnosti o závažnosti hrozeb. Pokud budeme lidem říkat a dlouhodobě opakovat, že Rusko i přes všechny naprosto hmatatelné důkazy není hrozbou, že není agresorem, tak se může stát, že velká část veřejnosti tomu uvěří,“ řekl Pavel.
A dodal: „Kdokoliv se může zaštiťovat vlastenectvím, ale pokud někdo upřednostňuje zájem Ruska před zájmem naší země, tak rozhodně se za vlastence označit nedá.“
Pavel zároveň varoval, že i když přímý vojenský útok Ruska na státy NATO v tuto chvíli nehrozí, riziko masivních hybridních a kybernetických útoků na českou infrastrukturu nebo firmy podporující Ukrajinu je enormní a reálné.
5. Co čeká českou delegaci dál? Rozhovory, akce k AI i cesta do Nebrasky
Pondělím náročný program zdaleka neskončil. V úterý a ve středu čeká českou výpravu v New Yorku vyvrcholení celé cesty:
- Úterý 22. září: Zahájení všeobecné rozpravy 81. zasedání VS OSN, rozhovor pro britskou SkyNews a účast na akci vysoké úrovni k Ochraně práv dětí v kontextu umělé inteligence (AI). Večer se prezident zúčastní tradiční recepce pořádané prezidentem USA.
- Středa 23. září: Vystoupení na summitu Krymské platformy a přednesení českého národního projevu na hlavní půdě Valného shromáždění OSN (plánováno okolo 10:30 místního času).
- Cesta do Nebrasky: Večer pak česká delegace opustí New York a odletí do Nebrasky. Tam se Pavel setká s tamním republikánským guvernérem a vedením Národní gardy Nebrasky, která dlouhodobě úzce spolupracuje s Armádou ČR.