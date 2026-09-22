V ulici Pod Kavalírkou na pražském Smíchově se v pondělí večer mělo střílet. Policii o tom informovalo hned několik lidí.
„Za použití donucovacích prostředků jsme zadrželi 58letého muže, který měl střílet zbraní ráže 9 mm z okna bytu ve 4. patře v ulici Pod Kavalírkou v Praze 5,“ napsala policie na síti X, přičemž nyní zjišťuje, zda muž držel zbraň legálně.
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„Muže si vzhledem k jeho psychickému stavu budou do péče přebírat záchranáři. Právě jeho psychický stav mohl být důvod, proč ze zbraně střílel,“ doplnili policisté. K žádnému zranění při incidentu nedošlo.
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