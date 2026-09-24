Pokud máš už teplého počasí dost a těšíš se na zimu, máme pro tebe tip na výlet.
Teprve včera přišel první podzimní den a dnes už sněží. Alespoň tedy na vrcholu nejvyšší hory Česka. Tam dle serveru Novinky déšť se sněhem dorazil už dopoledne, později však teplota klesla k nule a objevilo se i čisté sněžení.
Na Sněžce se tak vytvořil i slabý poprašek, sněžení bylo sice jemné, ale na záběrech z webových kamer bylo odpoledne znatelné. Teploty však následně stouply těsně nad nulu a poprašek roztál. Sněžit by v během dne ještě mohlo, půjde ale pravděpodobně spíše o déšť spojený se sněhem.
Teploty pak v následujících dnech lehce stoupnou a dočkáme se ještě i sluníčka, na pořádný sníh, zvlášť v nížinách, si tak ještě určitě počkáme. O víkendu by se teploty dle meterologů na většině území mohly dostat až ke 20 stupňům Celsia. Na místech ve výšce nad 1000 metrů nad mořem ale zůstanou okolo devíti stupňů.