S létem se rozluč a připrav se na studené počasí. Na Sněžce už sněží
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Anna-Marie Vondráková
dnes 24. září 2026 v 17:15
Čas čtení 0:33

S létem se rozluč a připrav se na studené počasí. Na Sněžce už sněží

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S létem se rozluč a připrav se na studené počasí. Na Sněžce už sněží
Zdroj: Unsplash/Marek Omasta/volně k použití

Pokud máš už teplého počasí dost a těšíš se na zimu, máme pro tebe tip na výlet.

Teprve včera přišel první podzimní den a dnes už sněží. Alespoň tedy na vrcholu nejvyšší hory Česka. Tam dle serveru Novinky déšť se sněhem dorazil už dopoledne, později však teplota klesla k nule a objevilo se i čisté sněžení.

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Na Sněžce se tak vytvořil i slabý poprašek, sněžení bylo sice jemné, ale na záběrech z webových kamer bylo odpoledne znatelné. Teploty však následně stouply těsně nad nulu a poprašek roztál. Sněžit by v během dne ještě mohlo, půjde ale pravděpodobně spíše o déšť spojený se sněhem. 

sněžka, sníh
Zdroj: Webová kamera humlnet/volně k použití

Teploty pak v následujících dnech lehce stoupnou a dočkáme se ještě i sluníčka, na pořádný sníh, zvlášť v nížinách, si tak ještě určitě počkáme. O víkendu by se teploty dle meterologů na většině území mohly dostat až ke 20 stupňům Celsia. Na místech ve výšce nad 1000 metrů nad mořem ale zůstanou okolo devíti stupňů.

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Zdroj: novinky.cz, chmi.cz, humlnet.cz, idnes.cz, chmi.cz
Náhledový obrázek: Unsplash/Marek Omasta/volně k použití
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