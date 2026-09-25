K nehodě došlo v pátek ráno okolo třetí hodiny.
Příčiny nehody policie teprve vyšetřuje. Podle informací Radiožurnálu kamion narazil do stojícího mikrobusu. Uvnitř bylo šest osob, dva srážku nepřežili, zbytek záchranná služba odvezla do nemocnice. Na místě se tvoří kolony.
K incidentu došlo dle policejního mluvčího Richarda Hrdiny na 11. kilometru ve směru na Zličín. Pozůstatky nehody silničáři odklízeli ještě ráno. Průjezdný byl zatím pouze jeden ze tří pruhů, na místě tak počítej s možným zdržením.
„U dopravní nehody zasahovali hasiči z radotínské stanice. Dvě osoby museli z vozidla vyprostit. Následně jsme provedli zasypání uniklých provozních kapalin a úklid komunikace,“ píší pražští hasiči na síti X.
Šest cizinců, kteří nehodu uvnitř mikrobusu přežili, si do péče převzala záchranná služba hlavního města Prahy. „Jeden pacient utrpěl středně závažné poranění hlavy a posádkou byl po ošetření transportován do nemocnice. Zbylých pět osob s lehkými zraněními bylo na došetření převezeno též do nemocnice,“ uvedl pro Novinky mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.