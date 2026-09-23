Zima v Česku může být chladnější, než se čekalo. Historii extrémního počasí vědci čtou i ze šnečích ulit
0
0
0
Vojtěch Tkáč
dnes 23. září 2026 v 14:57
Čas čtení 1:12

Zima v Česku může být chladnější, než se čekalo. Historii extrémního počasí vědci čtou i ze šnečích ulit

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Letošní zima může být ve střední Evropě o něco zajímavější, než naznačovaly první výhledy.

Aktuální modely sice stále počítají spíš s nadprůměrnými teplotami, zároveň ale upozorňují na možné oslabení polárního víru. To by mohlo otevřít cestu studenému arktickému vzduchu i směrem do Evropy.

Polární vír funguje jako rozsáhlá cirkulace, která pomáhá držet nejchladnější vzduch v oblasti Arktidy. Pokud je silný, zůstává chlad převážně na severu. Když ale zeslábne nebo se naruší, může se proudění více zvlnit a studený vzduch proniknout výrazněji na jih.

23. září 2026 v 10:25 Čas čtení 1:20 El Niño může zabít bezmála půl milionu lidí. V Pacifiku pomohlo zformovat jeden z nejsilnějších hurikánů v historii El Niño může zabít bezmála půl milionu lidí. V Pacifiku pomohlo zformovat jeden z nejsilnějších hurikánů v historii

Právě oslabení polárního víru naznačují některé dlouhodobější modely pro nadcházející zimu. Ve hře je také silné El Niño, které může dění ve stratosféře ovlivnit. Aktuální výhledy zároveň naznačují, že ve střední Evropě by mohlo napadnout více sněhu, než ukazovaly dřívější modely, zejména během února. Jde ale stále o dlouhodobé předpovědi zatížené značnou nejistotou.

Historie počasí ve šnečích ulitách

Zatímco meteorologové pomocí modelů zkoušejí odhadnout, co nás čeká v následujících měsících, vědci hledají nové způsoby, jak zjistit, jaké počasí panovalo v minulosti. Pomoct jim v tom překvapivě můžou i šneci.

Nová studie australských vědců ukázala, že šnečí ulita může fungovat jako malý přírodní archiv. Podobně jako letokruhy stromů totiž postupně roste spolu se svým obyvatelem a v jednotlivých vrstvách uchovává chemické stopy prostředí, ve kterém šnek žil.

19. září 2026 v 8:00 Čas čtení 0:46 Českým vědcům se povedlo odchytit největšího evropského netopýra Českým vědcům se povedlo odchytit největšího evropského netopýra

Výzkumníci analyzovali ulitu suchozemského šneka druhu Figuladra bayensis z australského Queenslandu. Pomocí radiokarbonového datování zjistili, že žil přibližně čtyři a půl roku. V jeho ulitě následně dokázali rozeznat chemické stopy spojené s výraznými dešti a bývalými tropickými cyklony.

Nejvýrazněji se do ulity zapisovaly právě extrémní srážkové události. Běžné sezonní změny počasí byly kvůli místním podmínkám méně patrné, zatímco velké deště zanechaly v poměru izotopů kyslíku čitelnější stopu.

23. září 2026 v 7:00 Čas čtení 3:53 „Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření „Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření

Podobné ulity by tak vědcům mohly pomoci rekonstruovat extrémní počasí i v obdobích, ze kterých nemáme moderní meteorologická měření. Šnek tak na zádech nenosí jen svůj domeček, ale za určitých podmínek také malý archiv počasí, které během života zažil.

20. září 2026 v 13:53 Čas čtení 0:35 V Norsku našli mrtvého Čecha. Po nehodě lodi se pohřešují další tři lidé V Norsku našli mrtvého Čecha. Po nehodě lodi se pohřešují další tři lidé
13. září 2026 v 11:29 Čas čtení 0:42 Česko se dostalo na seznam největších nepřátel Ruska. Která země je na prvním místě? Česko se dostalo na seznam největších nepřátel Ruska. Která země je na prvním místě?
19. září 2026 v 11:55 Čas čtení 1:08 Přehlídka bezpečnostních jednotek i dlouhé kolony. V Ostravě začínají Dny NATO Přehlídka bezpečnostních jednotek i dlouhé kolony. V Ostravě začínají Dny NATO
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Wikimeadia Commons / Geierunited / volně k užití
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Extrémy počasí Předpověď počasí
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 07:00
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
2
včera v 18:00
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
dnes v 12:00
Rok pohřešovanou matku z Prahy našli mrtvou. Její partner byl v minulosti odsouzen za dvojnásobnou vraždu
Rok pohřešovanou matku z Prahy našli mrtvou. Její partner byl v minulosti odsouzen za dvojnásobnou vraždu
před 2 hodinami
Zima v Česku může být chladnější, než se čekalo. Historii extrémního počasí vědci čtou i ze šnečích ulit
Zima v Česku může být chladnější, než se čekalo. Historii extrémního počasí vědci čtou i ze šnečích ulit
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
2
včera v 18:00
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
dnes v 07:00
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
včera v 07:00
Čeští majitelé zrekonstruovali ruinu ze 17. století: Sýpka Arnoštov je architektonický masterpiece
Čeští majitelé zrekonstruovali ruinu ze 17. století: Sýpka Arnoštov je architektonický masterpiece
8. 9. 2026 11:30
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
Chceš bydlet ve vlastním? Na tohle se připrav, než začneš hledat byt nebo dům
1
včera v 12:30
„Kdo vnímá Rusko jako přítele, není vlastenec.“ Pavel odsoudil proruskou konferenci v Praze, reaguje i na Fica
„Kdo vnímá Rusko jako přítele, není vlastenec.“ Pavel odsoudil proruskou konferenci v Praze, reaguje i na Fica
1
18. 9. 2026 16:00
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
„Tohle Babiše šíleně vytočilo.“ Premiér chtěl odvolat Turka, zjistil Deník N
17. 9. 2026 9:00
KOMENTÁŘ: Máš bezdětnou kamarádku? Prosím, nevolej jí, že už je čas na mimčo
KOMENTÁŘ: Máš bezdětnou kamarádku? Prosím, nevolej jí, že už je čas na mimčo
15. 9. 2026 9:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
1
před 3 dny
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
Ukrajina podnikla masivní útok drony na Moskvu: Dva mrtví, šest zraněných, zničená ropná rafinerie
16. 9. 2026 9:00
Pětičlenná rodina žije v pražském bytě o výměře 37,5 m²: „Děti byly od začátku součástí rozhodování, udělali jsme z toho hru“
Pětičlenná rodina žije v pražském bytě o výměře 37,5 m²: „Děti byly od začátku součástí rozhodování, udělali jsme z toho hru“
Lifestyle news
Do práce kraulem? Švýcarský ajťák každé ráno plave a po cestě sbírá vajgly
před 3 hodinami
Pouštíš si v MHD hudbu nahlas? V Singapuru za to nově hrozí pokuta až 500 dolarů
dnes v 13:15
„Nikdy jsem tě nemiloval,“ měl říct Charles princezně Dianě. Její bratr v memoárech popisuje zákulisí královské rodiny
dnes v 11:35
Bonnie Blue nechala cizí lidi rozhodnout o jménu svého dítěte. Online casino za něj v aukci zaplatilo přes milion dolarů
dnes v 11:15
Třináct lidí uvízne na ostrově a mezi nimi je vrah. Španělská detektivka inspirovaná Sherlockem Holmesem míří na Netflix
dnes v 08:29
Startuje 17. ročník Lunchmeatu, představí se rovnou na třech místech. Co si na festivalu nesmíš nechat ujít?
včera v 15:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
před 3 dny 1
Ed Sheeran se vyjádřil ke kauze s Macklemorem ohledně podpory Palestiny. „Nechci zklamat své fanoušky,“ omlouvá se
před 3 dny
Seriálový Harry Potter přinese další velkou změnu. Hudba bude úplně odlišná než ve filmech, říká Hans Zimmer
19. 9. 2026 11:23
Bolt a Lucid spojí síly. V Evropě chtějí nasadit 25 tisíc autonomních vozů
18. 9. 2026 18:15
Česko Všechno
Stovky lidí čekají před ČNB. Chtějí pětitisícikorunu s holografickým přítiskem, někdo ji už prodává na Aukru
včera v 10:51
Stovky lidí čekají před ČNB. Chtějí pětitisícikorunu s holografickým přítiskem, někdo ji už prodává na Aukru
Bude se moct bankovkou platit?
Češi kvůli drahému bydlení mění plány na děti. U bezdětných párů hraje roli skoro ve třech z pěti případů
včera v 16:51
Češi kvůli drahému bydlení mění plány na děti. U bezdětných párů hraje roli skoro ve třech z pěti případů
Rok pohřešovanou matku z Prahy našli mrtvou. Její partner byl v minulosti odsouzen za dvojnásobnou vraždu
dnes v 12:00
Rok pohřešovanou matku z Prahy našli mrtvou. Její partner byl v minulosti odsouzen za dvojnásobnou vraždu
Dezinformátor Tomáš Čermák chce na svobodu. Za podporu terorismu dostal pět a půl roku vězení
dnes v 10:45
Dezinformátor Tomáš Čermák chce na svobodu. Za podporu terorismu dostal pět a půl roku vězení
Konečně se můžeš svézt lanovkou na Petřín. Vstupenky po rekonstrukci zdražily
včera v 14:21
Konečně se můžeš svézt lanovkou na Petřín. Vstupenky po rekonstrukci zdražily
Střelba v Praze: Muž střílel z okna bytu na Smíchově, policie ho zadržela
včera v 09:58
Střelba v Praze: Muž střílel z okna bytu na Smíchově, policie ho zadržela
Česko Všechno
Stovky lidí čekají před ČNB. Chtějí pětitisícikorunu s holografickým přítiskem, někdo ji už prodává na Aukru
včera v 10:51
Stovky lidí čekají před ČNB. Chtějí pětitisícikorunu s holografickým přítiskem, někdo ji už prodává na Aukru
včera v 16:51
Češi kvůli drahému bydlení mění plány na děti. U bezdětných párů hraje roli skoro ve třech z pěti případů
dnes v 12:00
Rok pohřešovanou matku z Prahy našli mrtvou. Její partner byl v minulosti odsouzen za dvojnásobnou vraždu
Politika Všechno
Petr Pavel uctil památku českých obětí 11. září. Kdo byli Lukáš a Alena, kteří zahynuli v Severní věži?
včera v 08:00
Petr Pavel uctil památku českých obětí 11. září. Kdo byli Lukáš a Alena, kteří zahynuli v Severní věži?
1
včera v 18:30
Pavel: „Rusko si omezenou akci proti NATO dovolit může. Ve hře je i útok v Estonsku“
před 3 hodinami
Donald Trump odmítá globální regulaci AI. Umělou inteligenci chce navíc přejmenovat na „superinteligenci“
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
před 3 dny
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
21. 8. 2026 11:30
Hypoteční specialistka radí: Pět kroků, které můžeš udělat už teď, abys jednou dostal*a hypotéku

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Donald Trump odmítá globální regulaci AI. Umělou inteligenci chce navíc přejmenovat na „superinteligenci“
před 3 hodinami
Donald Trump odmítá globální regulaci AI. Umělou inteligenci chce navíc přejmenovat na „superinteligenci“
Americký prezident na půdě OSN navrhl nahradit výraz „umělá inteligence“ slovem „superinteligence“ a odmítl mezinárodní regulace.
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
dnes v 07:00
„Jedna chyba udělá z jedlé houby toxickou bombu.“ Šumavská houbička radí, na co si dát pozor při houbaření
Pavel: „Rusko si omezenou akci proti NATO dovolit může. Ve hře je i útok v Estonsku“
1
včera v 18:30
Pavel: „Rusko si omezenou akci proti NATO dovolit může. Ve hře je i útok v Estonsku“
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
2
včera v 18:00
Žádná tiskovka nebude. Macinka v New Yorku opět odmítá vybrané novináře, s Hradem ale tají ledy
Češi kvůli drahému bydlení mění plány na děti. U bezdětných párů hraje roli skoro ve třech z pěti případů
včera v 16:51
Češi kvůli drahému bydlení mění plány na děti. U bezdětných párů hraje roli skoro ve třech z pěti případů
Více