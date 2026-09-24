Hasiči zkontrolovali stovky barů a klubů. Našli přes 2 300 závad a rozdali pokuty za 5,5 milionu

Hasiči od ledna prověřili 729 barů, diskoték, vináren a dalších nočních podniků po celém Česku. Narazili na 2 381 nedostatků, od nefunkčních hasicích přístrojů po zablokované únikové cesty. Rozdali také 302 pokut za více než 5,5 milionu korun.
Mimořádné kontroly se objevily po tragickém novoročním požáru v baru Le Constellation ve švýcarském Crans-Montaně. Zemřelo při něm 41 lidí a více než stovka dalších utrpěla zranění. Čeští hasiči se proto od 12. ledna zaměřili hlavně na kluby a bary v podzemí nebo na místa, odkud by se lidé při požáru hůře dostávali ven, informovalo Ministerstvo vnitra.
Zablokované únikové cesty i nefunkční hasicí přístroje
Nejčastěji hasiči naráželi na problémy, které mohou při požáru přímo rozhodnout o tom, zda lidem hrozí nebezpečí. Ve 341 případech chyběl hasicí přístroj, nefungoval nebo neměl platnou revizi. Dalších 288 pochybení se týkalo evakuace, například zablokovaných nebo špatně označených únikových cest.
Hasiči našli také stovky problémů s požárními dveřmi, dokumentací nebo povinnými preventivními kontrolami. „Více než 2 300 zjištěných závad je varovné číslo,“ uvedl šéf Hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek. Podle něj někteří provozovatelé stále berou únikové cesty a hasicí přístroje „na lehkou váhu“.
Nejvíce závad našli v Praze a Plzeňském kraji
Téměř 39 procent všech nedostatků připadlo na pouhé tři kraje. V Praze hasiči našli 333 závad, v Plzeňském kraji 328 a v Ústeckém 265. Ve 191 případech navíc zapojili stavební úřady kvůli dokumentaci nebo dalším pochybnostem.
„Množství a povaha nedostatků, které kontroly odhalily, jsou skutečně vysoké,“ komentoval výsledky ministr vnitra Lubomír Metnar. Čísla ještě nejsou definitivní, protože část případů dále řeší úřady ve správním řízení. Hasiči zároveň počítají s dalšími kontrolami podobných podniků.