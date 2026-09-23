Rok pohřešovanou matku z Prahy našli mrtvou. Její partner byl v minulosti odsouzen za dvojnásobnou vraždu

Od loňského podzimu policie pátrala po 36leté ženě z Prahy. Kriminalisté ji nyní našli mrtvou. V případu obvinili jejího partnera, který byl v minulosti odsouzen za dvojnásobnou vraždu.
„V květnu letošního roku kriminalisté z 1. oddělení zadrželi 43letého muže, kterého následně obvinili ze zvlášť závažného zločinu zbavení osobní svobody,“ uvedl pro TN.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk. Obviněným je podle něj partner zemřelé ženy.
Podle serveru Novinky jde o muže odsouzeného za dvojnásobnou vraždu v Běchovicích z roku 2002. Tehdy osmnáctiletý Michal Šťastný ubodal rodiče své šestnáctileté těhotné přítelkyně.
„Vzhledem k tomu, že následkem jeho jednání byla způsobena smrt poškozené, hrozí mu v případě odsouzení trest odnětí svobody až na šestnáct let. Muž je stíhán vazebně,“ doplnil policejní mluvčí k současnému případu.
Vyšetřovatelé nyní prověřují možnost, že žena zemřela během sexuálních praktik. Její tělo policisté našli přibližně kilometr od bytu, kde podle vyšetřovatelů k události došlo. Daněk uvedl, že obviněný tělo převezl na ocelovém rudlu do chátrajícího objektu, kde ho následně ukryl.