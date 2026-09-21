Návrh EU KIDS Act se zaměřuje na zpřísnění ochrany dětí na internetu. Evropská unie přichází s novým řešením, které by mohlo změnit to, jak lidé prokazují věk.
Co by to znamenalo v praxi? Děti mladší 13 let by nemohly mít vlastní účty na sociálních sítích. Ve třinácti a čtrnácti letech by měly možnost používat účty spravované rodiči. A vlastní účet by si mohly založit až od 15 let. Ověřování věku je jedním z pilířů návrhu EU KIDS Act, který Evropská komise představila minulý týden ve čtvrtek.
Věk se bude podle návrhu Evropské komise ověřovat biometrickým dokladem. Uživatel či uživatelka si do mobilu stáhne aplikaci, prostřednictvím které naskenuje cestovní pas nebo občanský průkaz. Dalším krokem bude kontrola obličeje skrze přední kameru. Aplikace poté porovná tvoji tvář s fotkou z dokladu. Věk budeš moct doložit i přes elektronickou identitu nebo bankovní aplikace.
Aplikace platformě předá jenom informaci, že uživatel splňuje danou věkovou hranici. Momentálně se čeká na schválení finální podoby celého návrhu.