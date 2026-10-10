Komunální volby jsou za námi, stejně tak i první kolo voleb do Senátu. Dění okolo voleb pro tebe sledujeme živě.
👉 Kromě obecních zastupitelstev volilo vybraných 27 obvodů i do Senátu.
👉 Výsledky sledujeme živě.
Ve 14.00 se uzavřely volební místnosti 🗳️a členové všech 14 553 okrskových volebních komisí začali sčítat hlasy odevzdané ve volbách do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu 🇨🇿 Český statistický úřad je plně připraven přebírat výsledky na všech 389 přebíracích místech.
>>> Výsledky voleb můžete sledovat na webu https://t.co/52DdyMVj3V
#volby2026 #ČSÚ #volby— Český statistický úřad (@czstatistika) October 10, 2026
15:51 — V komunálních volbách je sečteno přes 12 procent okrsků. Podle průběžných výsledků má ze sněmovních uskupení zatím nejvíce hlasů KDU-ČSL, následuje hnutí ANO a ODS. Informuje o tom Česká televize.
15:49 — Po sečtení 10 procent hlasovacích lístků do Senátu nejčastěji postupují do druhého kola zástupci hnutí ANO a STAN.
15:40 — Motoristé sobě nevpustili do svého volebního štábu v centru Prahy některá média. Vedle Deníku N nedostal akreditaci týdeník Respekt, oficiálně z kapacitních důvodů.
15:36 — Známé už jsou výsledky i z nejmenší obce Olomouckého kraje, Mutkově na Šumpersku. Žije zde 38 obyvatel, kteří měli na výběr jednu jednu kandidátku – KDU-ČSL. Nejvíce hlasů (21) dostali lídr kandidátky Bohuš Jiříček a dvojka Margita Konyariková. Dosavadní starostka Dita Peštová dostala 20 hlasů.
15:21 — Ve Zlínském kraji se v komunálních volbách nejrychleji sečetly hlasy v Třeběticích na Kroměřížsku. V obci s 226 voliči odevzdalo svůj hlas 96 lidí, volební účast byla 42,48 procenta.
15:16 — V jedné z nejmenších obcí v Česku, ve vesničce Čilá na Rokycansku, mohlo volit jen 21 lidí. K urnám jich přišlo 18, jeden hlas byl ale neplatný. Obec má pětičlenné zastupitelstvo, na výběr bylo jediné Sdružení nezávislých kandidátů se stávajícím starostou a místostarostkou.
15:06 — V Moravskoslezském kraji byly jako první sečteny výsledky v Horních Tošanovicích na Frýdecko-Místecku. K volbám zde přišlo 28,47 procenta voličů. Do zastupitelstva míří všech devět kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů Za Horní Tošanovice. Jiná kandidátka na výběr nebyla.
14:56 — Ve středních Čechách má jako první sečtené výsledky komunálních voleb obec Korno na Berounsku. Všech sedm míst v zastupitelstvu získalo sdružení Společně pro Korno. Konkurenčnímu Sdružení přátel obce Korno zde nezískalo žádný mandát.
14:44 — První výsledky letošních komunálních voleb ČSÚ zveřejnil už ve 14:30 ze tří obcí. Jde mezi nimi například obec Čermná na Domažlicku, kde měli lidé na výběr jen jedinou kandidátku Sdružení nezávislých kandidátů.
14:40 — Podle exitpollu má zatím v Brně nakročeno k vítězství koalice Lidovců a Starostů se ziskem 24 až 30 procent hlasů. Následuje hnutí ANO, na třetí místě je blok ODS a TOP 09, který by měl získat 10 až 15 procent hlasů.
14:10 — ČSÚ vydal po uzavření místností několik zajímavých statistik. V letošních volbách hlasovalo 124 958 prvovoličů, hlasovalo se celkem ve 14 553 volebních okrscích, pro komunální volby se vytisklo 13 milionů hlasovacích lístků a pro Senát sedm milionů sad lístků.
14:00 — Volební místnosti se úderem druhé hodiny odpolední zavřely. Začíná sčítání hlasů.
13:15 — Část voličů a voliček se setkala s nepříjemným problémem. Ti, kteří si v minulosti zažádali o volení ze zahraničí, a ze zvláštního seznamu voličů se nenechali vyškrtnout, nemohli dle svých slov volit Senátu.
12:40 — V Brně dosáhla volební účast k 10:00 téměř 40 procent, ve středních Čechách se volební účast nejčastěji pohybuje mezi 30 až 43 procenty. Volební účast v sobotu v Praze přesáhla 30 procent.
11:51 — Česká televize informovala, že policie se zabývá podezřením na kupčení s hlasy, ke kterému mělo dojít v Českém Těšíně. Podezření se však dosud nepotvrdilo. Policisté na případu dál intenzivně pracují.
11:33 — K neobvyklým incidentům došlo i v Brně, kde komise i strážníci řešili hned několik událostí. „V pátek o půl osmé večer členka volební komise oznámila na lince 156, že neznámý a velmi mladě vypadající člověk na toaletách záměrně poškodil dvě záchodová prkénka a utekl. Strážníci oslovili několik svědků a dobrali se informací, které by mohly vést k jeho identifikaci," popsal mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
Na stejné škole později uklízečka omylem spustila alarm. Následně členka komise nahlásila mladého muže, který měl podle ní chodil po chodbě a mohl být pod vlivem drog. Nikoho takového ale strážníci nenašli.
10:52 — Kromě komunálních voleb lidé na několika místech v Česku zároveň hlasují i v rekordních 20 místních referend o větrných elektrárnách. Konají se v sedmi krajích a týkají se výstavby 87 nových větrných turbín o výkonu zhruba 480 megawattů. O tématu větrných elektráren v Česku jsme psali více zde.
10:28 — Komunální volby provázejí i kuriózní incidenty. Například v Zábřehu na Šumpersku skupina mladíků ukradla vlajku umístěnou u volební místnosti. Informoval o tom iDNES.
„Stožár je zde níže, kluci vlajku sundali a utíkali s ní o dvě ulice dál, k obchodu. Paní je dostihla, vlajku jim vzala a vrátila ji volební komisi,“ popsala mluvčí města Lucie Mahdalová.
9:44 Nejstaršímu kandidujícímu je 99 let, zatímco osmnáctiletých kandidátů a kandidátek je letos 643. Ve více než 900 obcích se do zastupitelstva dostanou všichni kandidující. Další zajímavosti o volbách najdeš zde.
9:09 — První výsledky, které zveřejní Český statistický úřad, bychom mohli znát mezi druhou a třetí hodinou odpolední. Na kompletní výsledky si zřejmě počkáme do nedělního rána.
8:31 — K obecním volbám během prvního dne v pátek dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů a voliček, podobně jako před čtyřmi lety. V několika menších obcích však svůj hlas odevzdala i polovina voličů a voliček.
K volbám nečekaně dorazil i prezident Petr Pavel, který původně avizoval, že se voleb nezúčastní. To následně označil za chybu. „Uznat chybu není jednoduché, ale když si politik váží důvěry lidí, musí to dokázat. Vím, co je odpovědnost a že jakákoli důvěra se získává těžko, ale hrozně snadno a rychle se ztrácí. Za chyby se platí a já se z téhle vlastní poučil,“ uvedl na Twitteru.
8:00 — Volební místnosti se znovu otevřely. Kromě obecních zastupitelstev se volí i do Senátu.
Letos o složení horní komory Parlamentu rozhodují lidé v obvodech: Cheb, Kladno, Vyškov, Louny, Děčín, Brno-město, Plzeň-město, Česká Lípa, Přerov, Strakonice, Trutnov, Litovel, Olomouc, Pelhřimov, Kolín, Frýdek-Místek, Příbram, Hradec Králové, Ostrava-město, Praha 5, Rychnov nad Kněžnou, Karviná, Praha 9, Žďár nad Sázavou, Zlín, Praha 1, Znojmo, Uherské Hradiště.
Pokud v prvním kole jeden z kandidátů do Senátu nedostane nadpoloviční většinu hlasů, rozhodne ještě druhé kolo příští týden.