Už příští týden nás čekají komunální volby i první kolo souboje o křesla v Senátu. Předvolební debaty se tak vyostřují.
V předvolební superdebatě na CNN Prima NEWS se střetlo hned sedm kandidátů z obvodu Prahy 5 a atmosféra byla chvílemi velmi vyostřená. Značnou pozornost na sebe strhl kandidát za SPD Pavel Spirov, který do horní komory kandiduje s paradoxním cílem, chce ji zrušit.
Obhajující senátor Václav Láska (SEN 21) čelil v televizním studiu vyzyvatelům z celého politického spektra. Zatímco kandidáti jako Radko Sáblík (ODS/KDU-ČSL/STAN) či Zdeněk Šarapatka (TOP 09/Piráti/LES) apelovali na pevné ukotvení Česka v NATO a investice do ochrany klimatu, zástupci hnutí ANO Lubomír Brož a Přísahy Ľubomír Augustín volali po umírněnějším ekonomickém přístupu.
Proti nim se pak jasně vymezil anti-systémový proud, reprezentovaný Petrou Prokšanovou (KSČM) a právě Pavlem Spirovem (SPD), u kterých debata často eskalovala až k hádkám o „strašení válkou“ či „páté koloně“.
Plat rozdám sirotkům
Odborný asistent katedry geologie Pavel Spirov (SPD) hned v úvodu deklaroval, že není zastáncem současného fungování Senátu. Ten ve své předem předepsané odpovědi označil za „do značné míry zbytečnou politickou trafiku“, která jen komplikuje a prodlužuje přijímání zákonů.
Na dotaz moderátorky, co bude v horní komoře dělat, dokud se mu ji nepodaří zrušit, odpověděl jasně: „Budu hájit obyčejné občany a ne zájmy mocných a nadnárodních neziskových organizací.“ Zavázal se také k tomu, že by část svého senátorského platu věnoval neziskovým organizacím, které se starají například o sirotky.
Kandidát za SPD v debatě vzbudil rozruch i svými postoji k zahraniční politice a ekologii. V oblasti bezpečnosti označil za největší hrozbu nelegální migraci a důrazně varoval před „provokováním supervelmocí“, jako jsou Rusko a Čína. Otevřeně se přihlásil k myšlence české neutrality a kritizoval modernizaci české armády. Nákupy stíhaček, které dorazí až za řadu let, jsou podle něj pro aktuální obranu zbytečné.
Obvod číslo 21 zahrnující Prahu 5 a 13 tak čeká velmi vyostřený a názorově odlišný souboj. Voliči a voličky nebudou rozhodovat jen o lokálních tématech, ale o samotném ústavním uspořádání a zahraničně-politickém směřování země. Bude jen na nich, zda upřednostní prozápadní kurz a politickou stabilitu, nebo podpoří kandidáty volající po radikální změně, neutralitě a reformě, či dokonce zrušení horní komory parlamentu.
Komunální volby se konají 9. a 10. října. Ve stejné dny se koná i první kolo senátních voleb, druhé kolo se pak uskuteční 16. a 17. října.