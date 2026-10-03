Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat
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Anna-Marie Vondráková
dnes 3. října 2026 v 14:00
Čas čtení 1:27

Kandidát na senátora, co chce zrušit Senát. V televizi prohlásil, že plat rozdá sirotkům a nejlepší obrana je neprovokovat

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Už příští týden nás čekají komunální volby i první kolo souboje o křesla v Senátu. Předvolební debaty se tak vyostřují.

V předvolební superdebatě na CNN Prima NEWS se střetlo hned sedm kandidátů z obvodu Prahy 5 a atmosféra byla chvílemi velmi vyostřená. Značnou pozornost na sebe strhl kandidát za SPD Pavel Spirov, který do horní komory kandiduje s paradoxním cílem, chce ji zrušit. 

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spirov
Zdroj: CNN Prima NEWS/propagační materiál

Obhajující senátor Václav Láska (SEN 21) čelil v televizním studiu vyzyvatelům z celého politického spektra. Zatímco kandidáti jako Radko Sáblík (ODS/KDU-ČSL/STAN) či Zdeněk Šarapatka (TOP 09/Piráti/LES) apelovali na pevné ukotvení Česka v NATO a investice do ochrany klimatu, zástupci hnutí ANO Lubomír Brož a Přísahy Ľubomír Augustín volali po umírněnějším ekonomickém přístupu.

Proti nim se pak jasně vymezil anti-systémový proud, reprezentovaný Petrou Prokšanovou (KSČM) a právě Pavlem Spirovem (SPD), u kterých debata často eskalovala až k hádkám o „strašení válkou“ či „páté koloně“.

Plat rozdám sirotkům

Odborný asistent katedry geologie Pavel Spirov (SPD) hned v úvodu deklaroval, že není zastáncem současného fungování Senátu. Ten ve své předem předepsané odpovědi označil za „do značné míry zbytečnou politickou trafiku“, která jen komplikuje a prodlužuje přijímání zákonů.

Na dotaz moderátorky, co bude v horní komoře dělat, dokud se mu ji nepodaří zrušit, odpověděl jasně: „Budu hájit obyčejné občany a ne zájmy mocných a nadnárodních neziskových organizací.“ Zavázal se také k tomu, že by část svého senátorského platu věnoval neziskovým organizacím, které se starají například o sirotky.

Kandidát za SPD v debatě vzbudil rozruch i svými postoji k zahraniční politice a ekologii. V oblasti bezpečnosti označil za největší hrozbu nelegální migraci a důrazně varoval před „provokováním supervelmocí“, jako jsou Rusko a Čína. Otevřeně se přihlásil k myšlence české neutrality a kritizoval modernizaci české armády. Nákupy stíhaček, které dorazí až za řadu let, jsou podle něj pro aktuální obranu zbytečné.

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Obvod číslo 21 zahrnující Prahu 5 a 13 tak čeká velmi vyostřený a názorově odlišný souboj. Voliči a voličky nebudou rozhodovat jen o lokálních tématech, ale o samotném ústavním uspořádání a zahraničně-politickém směřování země. Bude jen na nich, zda upřednostní prozápadní kurz a politickou stabilitu, nebo podpoří kandidáty volající po radikální změně, neutralitě a reformě, či dokonce zrušení horní komory parlamentu.

Komunální volby se konají 9. a 10. října. Ve stejné dny se koná i první kolo senátních voleb, druhé kolo se pak uskuteční 16. a 17. října.

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Zdroj: seznamzpravy.cz, youtube.com, threads.com, facebook.com
Náhledový obrázek: CNN Prima NEWS/propagační materiál
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