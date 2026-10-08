Budova bude nadále sloužit jako sídlo nezávislé diplomatické mise.
Informaci dle BBC už potvrdil izraelský ministr zahraničních věcí Gideon Sa'ar. Zemi opustí dvacet diplomatů včetně generálního konzula. Oba státy se ale dohodly, že budou nadále pokračovat ve vzájemném dialogu.
„Nechtěli jsme, aby to došlo až sem,“ napsal Sa'ar na sociálních sítích. Následně dodal, že v budově by mohla zůstat sedmičlenná pracovní skupina „s velmi omezeným rozsahem činnosti“.
Nejde přitom o urychlené či neplánované rozhodnutí. Izrael totiž už 8. září nařídil Británii, aby zastavila do 30 dnů provoz svého konzulátu v Jeruzalémě a z města stáhla své diplomaty. Britská vláda se snažila s Izraelem dojednat, aby k uzavření diplomatické budovy nedošlo. Zdá se ale, že jednání se nakonec nevydařila.
Britský ministr zahraničí Ed Miliband uvedl, že část zaměstnanců byla z bezpečnostních důvodů „dočasně stažena“, zdůraznil však, že budova „nebude uzavřena“ a že zbývající zaměstnanci budou „působit pod názvem Britská mise“ a budou „spolupracovat s palestinským lidem“.
Nyní se tak nabízí otázka, jak Británie odpoví. Ta totiž už dříve varovala, že pokud k uzavření konzulátu opravdu dojde, vyhostí na oplátku 27 izraelských diplomatů. Britské ministerstvo zahraničí se však nyní k těmto spekulacím nechce vyjádřit.