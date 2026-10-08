Británie uzavřela svůj konzulát ve východním Jeruzalémě. Bojí se o bezpečnost diplomatů
0
0
0
Anna-Marie Vondráková
dnes 8. října 2026 v 10:15
Čas čtení 2:01

Británie uzavřela svůj konzulát ve východním Jeruzalémě. Bojí se o bezpečnost diplomatů

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Británie uzavřela svůj konzulát ve východním Jeruzalémě. Bojí se o bezpečnost diplomatů
Zdroj: TASR/ Martin Baumann

Budova bude nadále sloužit jako sídlo nezávislé diplomatické mise.

Informaci dle BBC už potvrdil izraelský ministr zahraničních věcí Gideon Sa'ar. Zemi opustí dvacet diplomatů včetně generálního konzula. Oba státy se ale dohodly, že budou nadále pokračovat ve vzájemném dialogu.

7. října 2026 v 15:55 Čas čtení 1:28 Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace

„Nechtěli jsme, aby to došlo až sem,“ napsal Sa'ar na sociálních sítích. Následně dodal, že v budově by mohla zůstat sedmičlenná pracovní skupina „s velmi omezeným rozsahem činnosti“.

Nejde přitom o urychlené či neplánované rozhodnutí. Izrael totiž už 8. září nařídil Británii, aby zastavila do 30 dnů provoz svého konzulátu v Jeruzalémě a z města stáhla své diplomaty. Britská vláda se snažila s Izraelem dojednat, aby k uzavření diplomatické budovy nedošlo. Zdá se ale, že jednání se nakonec nevydařila.

Britský ministr zahraničí Ed Miliband uvedl, že část zaměstnanců byla z bezpečnostních důvodů „dočasně stažena“, zdůraznil však, že budova „nebude uzavřena“ a že zbývající zaměstnanci budou „působit pod názvem Britská mise“ a budou „spolupracovat s palestinským lidem“.

26. srpna 2026 v 16:38 Čas čtení 1:04 Katastrofa v Nepálu: Záplavy si vyžádaly desítky obětí a stovky nezvěstných turistů Katastrofa v Nepálu: Záplavy si vyžádaly desítky obětí a stovky nezvěstných turistů

Nyní se tak nabízí otázka, jak Británie odpoví. Ta totiž už dříve varovala, že pokud k uzavření konzulátu opravdu dojde, vyhostí na oplátku 27 izraelských diplomatů. Britské ministerstvo zahraničí se však nyní k těmto spekulacím nechce vyjádřit.

17. září 2026 v 17:05 Čas čtení 3:15 Pavel speciálem, Macinka linkou: Česká delegace míří do USA, v New Yorku se téměř nepotkají Pavel speciálem, Macinka linkou: Česká delegace míří do USA, v New Yorku se téměř nepotkají
3. října 2026 v 10:00 Čas čtení 0:55 Oslavy Newcastle Knights skončily tragédií. Auto vrazilo do davu fanoušků Oslavy Newcastle Knights skončily tragédií. Auto vrazilo do davu fanoušků
7. října 2026 v 10:45 Čas čtení 1:53 Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: bbc.com, reuters.com, x.com
Náhledový obrázek: TASR/ Martin Baumann
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Zprávy ze světa
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 07:35
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší univerzity světa. Podívej se, jak se umístily ty české
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší univerzity světa. Podívej se, jak se umístily ty české
3
včera v 10:45
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
včera v 07:00
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
včera v 14:09
Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT
Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT
včera v 15:55
Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
3
včera v 10:45
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
včera v 07:00
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
včera v 14:09
Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT
Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT
dnes v 07:35
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší univerzity světa. Podívej se, jak se umístily ty české
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší univerzity světa. Podívej se, jak se umístily ty české
včera v 15:55
Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
3
včera v 10:45
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
včera v 07:00
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
2. 10. 2026 10:50
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
Ohnutá jehla a sedm vpichů. Christa Pike je v kritickém stavu, obhájce prozradil detaily o nezdařené popravě
2. 10. 2026 14:11
Policie potvrdila, že tělo ženy nalezené u skládky ve Frýdku-Místku patří měsíc pohřešované matce dvou dětí
Policie potvrdila, že tělo ženy nalezené u skládky ve Frýdku-Místku patří měsíc pohřešované matce dvou dětí
včera v 14:09
Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT
Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT
Lifestyle news
Mommy je poprvé mámou. Téměř 100letá želva má šestnáct mláďat, čtyři se jmenují po sitcomu Golden Girls
před hodinou
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji?
před 3 hodinami
Virální film míří do českých kin. Provokatér Nathan Fiedler strávil 30 dní se strůjkyní obřího podvodu Elizabeth Holmes
dnes v 08:10
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
včera v 21:19
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
včera v 16:00
S HBO Max, jak ho znáš, se můžeš rozloučit. Bude se znovu přejmenovávat?
včera v 15:15
Transformeři se vracejí ke kořenům. Michael Bay i Steven Spielberg jsou zpět
včera v 14:30
Franta Prachař vydává své první EP. Kdy se ho dočkáš?
včera v 13:30
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
včera v 10:30
Vůně, která hovoří česky i japonsky. Pigmentario Aereo od umělkyně Michaely Fenkl spojuje kultury
včera v 08:01
Zahraničí Všechno
Christa Pike je po nezdařeném trestu smrti při vědomí a schopna mluvit
včera v 09:30
Christa Pike je po nezdařeném trestu smrti při vědomí a schopna mluvit
Případ nezdařeného pokusu o popravu odsouzené Christy Pike pokračuje. Podle právníků je žena po převozu do nemocnice, ke kterému došlo minulý týden, momentálně při vědomí a je schopna mluvit. Její prognóza je ale nejasná.
„Mým snem bylo narazit do letiště.“ Kopilot útok plánoval už dlouho, píšou média
před 3 dny
„Mým snem bylo narazit do letiště.“ Kopilot útok plánoval už dlouho, píšou média
Kostým připomínal uniformu z koncentračního tábora. Zara ho stáhla, podobný přešlap neřeší poprvé
před 2 dny
Kostým připomínal uniformu z koncentračního tábora. Zara ho stáhla, podobný přešlap neřeší poprvé
Útok nožem ve škole v Polsku: 19letý student zranil děti i dospělé
včera v 14:55
Útok nožem ve škole v Polsku: 19letý student zranil děti i dospělé
Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
včera v 15:55
Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
Mor v roce 2026? V Rusku zemřela laborantka, skoro 200 lidí je pod dohledem
před 3 dny
Mor v roce 2026? V Rusku zemřela laborantka, skoro 200 lidí je pod dohledem
Česko Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší univerzity světa. Podívej se, jak se umístily ty české
dnes v 07:35
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší univerzity světa. Podívej se, jak se umístily ty české
před 3 dny
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
3
včera v 10:45
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
26. 8. 2026 16:50
Koalice přehlasovala Pavlovo veto. Opozice kvůli sporné novele podá stížnost Ústavnímu soudu
Politika Všechno
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
před 3 dny
Mimozemšťané, stánek s kebabem i nejhorší songy. Vybrali jsme největší bizáry letošních voleb
včera v 07:00
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
včera v 12:50
První dáma okomentovala termín voleb: „Chceme-li účast, vytvořme pro ni podmínky“

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
„Nerozmazávejme to bláto.“ Politici se opřeli do Evy Pavlové
před hodinou
„Nerozmazávejme to bláto.“ Politici se opřeli do Evy Pavlové
Politikům napříč politickým spektrem se nelíbí nejnovější výrok Evy Pavlové.
Starosta francouzského města se zastal protestujících
včera v 17:07
Starosta francouzského města se zastal protestujících
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
3
včera v 10:45
Svázanému kačerovi dávají alkohol a přetahují se o něj. Aktivisti podali trestní oznámení
Sady Bratří Čapků
včera v 07:45
Sady Bratří Čapků
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
včera v 07:00
NÁVOD: Jak správně volit v komunálních volbách a na co si dát pozor? Spousta lidí chybuje
Více