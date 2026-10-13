Útok v Černém moři: Drony zasáhly u bulharského pobřeží dvě lodě, jedna skončila pod hladinou
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TASR/refresher.sk
dnes 13. října 2026 v 9:02
Čas čtení 0:44

Útok v Černém moři: Drony zasáhly u bulharského pobřeží dvě lodě, jedna skončila pod hladinou

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Informoval o tom v úterý ráno bulharský premiér Rumen Radev.

Drony zasáhly dvě lodě u bulharského černomořského pobřeží a jedna z nich se po útoku potopila, oznámil v úterý ráno tamní premiér Rumen Radev. Nákladní loď Chelsea 3, plující pod vlajkou Malty z Turecka do Moldavska, zasáhly tři drony 18 námořních mil od pobřežního města Biala, uvedl Radev. Sedm ukrajinských a osm ázerbájdžánských členů posádky bylo úspěšně evakuováno. Hlásí se pouze menší zranění.

Bulharský premiér zároveň informoval o druhém incidentu přibližně 17 námořních mil východně od obce Krapec. Zasažená loď se po útoku potopila. Z její paluby evakuovali jednu osobu.

Bulharský premiér Ruman Radev
Bulharský premiér Ruman Radev Zdroj: TASR/AP

Bulharský premiér nevylučuje ruský původ dronů

Radev označil nejnovější útoky v těsné blízkosti bulharských teritoriálních vod za absolutně nepřijatelné. Uvedl také, že se plánuje setkat s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Původ dronů nebyl bezprostředně znám, podle Radeva však budou zřejmě ruské. Předvolá si proto ruskou velvyslankyni.

Bulharsko žádá pomoc NATO a Evropské unie při vyšetřování útoků

K incidentu došlo týden poté, co drony zasáhly dvě nákladní lodě v bulharských vodách Černého moře. Po těchto útocích se jedno z plavidel také potopilo. Bulharsko v reakci požádalo Evropskou unii a NATO o technickou pomoc při vyšetřování útoků.

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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: TASR/refresher.sk
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