Informoval o tom v úterý ráno bulharský premiér Rumen Radev.
Drony zasáhly dvě lodě u bulharského černomořského pobřeží a jedna z nich se po útoku potopila, oznámil v úterý ráno tamní premiér Rumen Radev. Nákladní loď Chelsea 3, plující pod vlajkou Malty z Turecka do Moldavska, zasáhly tři drony 18 námořních mil od pobřežního města Biala, uvedl Radev. Sedm ukrajinských a osm ázerbájdžánských členů posádky bylo úspěšně evakuováno. Hlásí se pouze menší zranění.
Bulharský premiér zároveň informoval o druhém incidentu přibližně 17 námořních mil východně od obce Krapec. Zasažená loď se po útoku potopila. Z její paluby evakuovali jednu osobu.
Bulharský premiér nevylučuje ruský původ dronů
Radev označil nejnovější útoky v těsné blízkosti bulharských teritoriálních vod za absolutně nepřijatelné. Uvedl také, že se plánuje setkat s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Původ dronů nebyl bezprostředně znám, podle Radeva však budou zřejmě ruské. Předvolá si proto ruskou velvyslankyni.
Bulharsko žádá pomoc NATO a Evropské unie při vyšetřování útoků
K incidentu došlo týden poté, co drony zasáhly dvě nákladní lodě v bulharských vodách Černého moře. Po těchto útocích se jedno z plavidel také potopilo. Bulharsko v reakci požádalo Evropskou unii a NATO o technickou pomoc při vyšetřování útoků.