Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace

Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o informace s ohledem na zprávy z médií, že se v sibiřském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec.
Podle agentury Reuters se měl v sibiřském ústavu pro boj proti moru nakazit další zaměstnanec. Světová zdravotnická organizace (WHO) proto požádala ruské úřady o informace. Laborantka zmíněného irkutského ústavu podle ruských médií nedávno zemřela na plicní mor, zatímco ruské úřady výskyt moru popírají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic nezjištěného původu. Kreml uvedl, že Rusko organizaci o epidemiologické situaci řádně informovalo.
„WHO si vyžádala další informace, které by objasnily příčinu těžkého zápalu plic, patogen, kvůli němuž byla přijata opatření v oblasti veřejného zdraví, a zprávy médií o druhém zaměstnanci se zápalem plic nejasného původu,“ uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Úřady v Irkutsku podle zpráv médií po smrti osmadvacetileté Darji Šipilovové uvalily karanténu na tři městské nemocnice, dětskou nemocnici a porodnici. Vzaly rovněž do izolace na dvě stovky lidí, kteří se zmíněnou laborantkou přišli do styku.
WHO si vyžádalo informace
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko o epidemiologické situaci v Irkutské oblasti informovalo WHO v souladu se zavedenými postupy. Rovněž řekl, že velká část informací zveřejněných v souvislosti s případem byla nepravdivá a že lidé by měli vycházet z informací publikovaných státním úřadem Rospotrebnadzor. Ten v úterý uvedl, že mezi lidmi, kteří přišli do kontaktu se zemřelou, nebyl zaznamenán žádný případ moru.
WHO v úterý označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké. Ruské úřady identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou irkutského institutu pro boj s morem, a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy. Mluvčí WHO Christian Lindmeier novinářům v úterý řekl, že ruské úřady, které dosud oficiálně nereagovaly na žádost WHO o informace, prověřují, zda příčinou úmrtí nebyl plicní mor.
Podle WHO ruské úřady zatím nereagovaly
Mluvčí WHO Christian Lindmeier řekl, že ruské úřady, které dosud oficiálně nereagovaly na žádost WHO o informace, prověřují, zda příčinou úmrtí nebyl plicní mor. Ohledně poskytnutí dalších informací naléhají na Rusko také Spojené státy. Šéf americké diplomacie Marco Rubio vybídl ruské úřady k transparentnosti a americký prezident Donald Trump později uvedl, že bude se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o celé záležitosti hovořit. „Ano, mám naplánovaný telefonát,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě a dodal, že rozhovor se odehraje „velmi brzy“.