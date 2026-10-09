Imigrační a celní úřad Spojených států amerických smlouvu o nákupu rukavic podepsal už v srpnu. Nyní však byla zveřejněna studie, která ukazuje, jak brutální účinky mají.
Úřad by měl v budoucnu obdržet 6000 párů elektrických rukavic za 16,7 milionu dolarů (zhruba 360 milionů korun). Ty dle studie, kterou měli vedoucí představitelé Úřadu pro imigraci a celní kontrolu dle agentury AP před nákupem k dispozici, působily během vojenského cvičení tak silně, že účastníci pocítili intenzivní bolest a okamžitě přestali bojovat.
Autoři studie uvádějí, že některým účastníkům poté, co zažili účinek zmíněných rukavic, stačil pouhý pohled na ně, aby měli chuť se podřídit. Elektrické šoky byly testovány na zaměstnancích armády, kteří během cvičení, které se konalo v říjnu 2024 ve vojenské věznici ve Fort Leavenworthu v Kansasu, ztvárňovali roli vzpurných vězňů.
Tito účastníci, z nichž tvořili většinu muži mohutné postavy, přestali klást odpor několik sekund poté, co jim důstojníci přiložili rukavice s elektrickými šoky na kůži, a podle zjištění studie u nich zůstaly „únava, bolestivost a nadměrný strach z dalšího elektrického šoku“.
Extrémní následky
Rukavice nesou označení G.L.O.V.E., což je zkratka pro Generated Low Output Voltage Emitter (emitor s generovaným nízkým výstupním napětím), a vyrábí je společnost Compliant Technologies, kterou vlastní vojenští veteráni a která sídlí v Lexingtonu ve státě Kentucky.
ICE označila tyto rukavice za „prostředky k odvedení pozornosti a zmírnění napětí“, které budou bezpečnější než jiné možnosti k znehybnění osob určených k zatčení a deportaci či demonstrantů vyvolávajících občanské nepokoje. Agentura tvrdí, že díky rychlému podrobení se, které tyto rukavice vyvolávají, budou „policisté v bezpečí a zabrání se tak incidentům, při nichž by bylo nutné použít potenciálně smrtící sílu.“
Kritici však varují, že tyto rukavice poskytnou ICE další zbraň k zastrašování a brutálnímu zacházení s lidmi, a to i přesto, že už teď je agentura terčem kritiky za nadměrné použití síly, které po celé zemi zanechalo stopu v podobě mrtvých a zraněných. Poukazují na to, že rukavice lze snadno odpojit, nezanechávají stopy a dosud nebyly ve větší míře používány mimo vězeňské prostředí. Výrobce varuje, že by neměly být používány u vysoce rizikových skupin, jako jsou děti, těhotné ženy nebo osoby se zdravotním postižením.
„Každého by mělo znepokojovat, že ICE se chystá nasadit nástroj, který je navržen tak, aby v nejlepším případě způsoboval silnou bolest, aniž by bylo prokázáno, že je bezpečný pro osoby, na které bude použit,“ uvedla pro CNN Chioma Chukwu, výkonná ředitelka občanské iniciativy American Oversight.