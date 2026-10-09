Naposledy došlo v USA k vojenské popravě zastřelením v roce 1945. Nyní však Pentagon plánuje tento trest nejen obnovit, ale dokonce jej vůbec poprvé v novodobé historii živě odvysílat na internetu.
Poprava bývalého vojenského psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 na americké vojenské základně Fort Hood zastřelil 13 neozbrojených vojáků, má být dle BBC přenášena živě na internetu. Plán ministerstva obrany USA by znamenal nejen první vojenskou popravu od roku 1961, ale také první případ živého přenosu státem nařízené popravy.
Krok prosazuje především americký ministr obrany Pete Hegseth, podle kterého by lidé měli vidět, že podobné činy nesou vážné následky. Prezident Donald Trump návrh na popravu zastřelením tento týden schválil. Termín je stanoven na 3. prosince přesně ve 13 hodin, tedy na výročí a čas, kdy k tragédii na základně v Texasu došlo.
Zda Trump podporuje i samotný online přenos, Bílý dům odmítl komentovat. Hegseth v rozhovorech zdůraznil, že na Hasanova případná poslední přání nebo snahy kontaktovat prezidenta nebere ohled s tím, že „mu na tom nezáleží“.
Bývalý armádní seržant Alonzo Lunsford, kterého Hasan při útoku sedmkrát střelil, popravu zastřelením podporuje. I když nesouhlasí s veřejným přenosem kvůli dopadu na mladší generace, považuje „možnost sledovat výkon trestu bez cenzury za důležitou hlavně pro oběti a pozůstalé.“ Sám se plánuje popravy zúčastnit. „Než stisknou spoušť, chci, aby se mi podíval do očí,“ uvedl Lunsford. „Chci, aby věděl, že selhal. Já jsem stále tady.“
Právní hranice
Zastřelení je v USA výjimečnou metodou, která je povolená jen v několika málo státech. Krok přichází v době, kdy Trumpova administrativa rozšířila povolené formy federálních poprav (včetně elektrického křesla či plynové komory), částečně kvůli problémům s obstaráváním látek pro smrtící injekce. Úskalí a rizika těchto injekcí navíc dokládá případ z minulého týdne, kdy se ve státě Tennessee nepodařilo popravit odsouzenou Christu Pike. Kvůli zpackanému pokusu o aplikaci smrtící látky popravu přežila a skončila ve vážném stavu připoutaná k nemocničnímu lůžku.
Odborníci na vojenství a trest smrti varují, že plánovaný živý přenos by byl na naprosto „nejisté právní půdě“. Právník Eugene R. Fidell z univerzity Yale rozhodnutí kritizuje s tím, že veřejné popravy jsou „z doby středověku“. Podle právníka Johna Millse navíc není odvolací proces Hasana u konce a pravděpodobně požádá o přezkoumání případu u federálního soudu, což by mohlo prosincový termín popravy oddálit. Podle Amnesty International se navíc veřejné popravy celosvětově staly mimořádně vzácnými, v posledních letech je provádí pouze země jako Írán a Afghánistán. Poslední legální veřejná poprava v USA se odehrála v roce 1936.