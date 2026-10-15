Děti v psychické krizi musí do jiných krajů. Olomouc teď chystá zásadní změnu

V celém Česku působí jen 157 dětských psychiatrů a skoro polovina z nich může v příštích letech odejít do důchodu. Chybí také stovky lůžek pro děti s psychickými problémy. Situaci má pomoci zlepšit rozšíření psychiatrické kliniky v Olomouci.
Dětí a dospívajících s psychickými problémy přibývá, odborná péče je ale v Česku stále těžko dostupná. Podle údajů, které loni v září zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví a letos připomněl také veřejný ochránce práv, působí v celé zemi jen 157 dětských psychiatrů.
Skoro polovina z nich navíc může do pěti let odejít do důchodu. Česku chybí také zhruba 300 dětských psychiatrických lůžek. Podle loňských dat jich bylo k dispozici 559, potřeba by jich ale bylo přibližně 860.
30 akutních lůžek pro děti v psychické krizi
Dostupnost péče se teď může zlepšit v Olomouci, fakultní nemocnice tam rozšiřuje svou psychiatrickou kliniku. Vznikne v ní 30 akutních lůžek pro děti a dospívající s psychickými obtížemi.
V Olomouckém kraji přitom dosud žádná taková lůžka nejsou, takže děti, které potřebují hospitalizaci, musí za péčí cestovat do jiných krajů. Jak informovala Univerzita Palackého, celková kapacita kliniky se zvýší ze současných 64 na 120 lůžek.
„Děti dnes vyrůstají ve světě, který je zahlcuje podněty rychleji, než je dokážou zpracovat – sociální sítě, srovnávání, tlak na výkon,“ vysvětlil primář kliniky Aleš Grambal. Podle něj zároveň ubývá věcí, které dětskou psychiku chrání, například dostatek spánku, pohybu nebo osobního kontaktu. Upozornil také na to, že specializovaných pracovišť a lůžek je v Česku stále málo.
Lůžka nestačí, budou se muset najít i odborníci
Nové prostory mají dětem nabídnout prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně. Přibudou moderní vyšetřovny, prostory pro terapii, tělocvična i zahrada. Rekonstrukce a dostavba kliniky začala letos v lednu a potrvá více než dva roky. Stavební práce vyjdou na téměř půl miliardy korun.
Podle ředitele nemocnice Romana Havlíka má projekt zlepšit dostupnost psychiatrické péče hlavně v regionu. Zároveň ale upozornil, že samotná nová lůžka nestačí. Nemocnice bude muset najít také dostatek odborníků, kteří se o pacienty postarají.