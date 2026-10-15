Mont Blanc se za rok zmenšil o více než metr. Vědci vysvětlili, co za tím stojí
0
0
0
Michaela Lišková
dnes 15. října 2026 v 9:33
Čas čtení 1:10

Mont Blanc se za rok zmenšil o více než metr. Vědci vysvětlili, co za tím stojí

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nejvyšší hora Alp Mont Blanc se za poslední rok zmenšila o 1,29 metru. Podle nového měření teď dosahuje výšky 4 807,47 metru. Odborníci ale upozorňují, že změna nemusí přímo souviset s globálním oteplováním.

mont blanc
Zdroj: Getty Images/Christopher Pillitz

Mont Blanc na hranicích Francie a Itálie je zase o něco nižší. Podle The Guardian to ukázalo nové měření francouzských odborníků, kteří výšku hory pravidelně sledují od roku 2001. Zatímco v roce 2007 dosahoval vrchol výšky 4 810,90 metru, dnes je o 3,43 metru nižší. Oproti roku 2023 ale naopak téměř o dva metry vyrostl.

Samotný skalnatý vrchol Mont Blancu leží přibližně 4 792 metrů nad mořem, pokrývá ho ale silná vrstva sněhu a ledu. A právě její tloušťka se neustále mění. Záleží třeba na tom, kolik napadne sněhu, jak silný fouká vítr nebo jaké jsou teploty. Hora se tedy ve skutečnosti nezmenšuje ani neroste o několik metrů, mění se hlavně množství a rozložení sněhu a ledu na jejím vrcholu.

 

Francouzští odborníci vyrazili na vrchol letos 17. září. Pomocí přesných satelitních přístrojů, dronů a speciálního radaru vytvořili podrobný model vrcholu. Díky tomu mohou sledovat nejen jeho výšku, ale taky změny sněhové a ledové vrstvy.

Ledovce rychle mizí

Mont Blanc nemusí tát jen kvůli klimatické změně. Odborníci upozorňují, že samotná výška hory nevypovídá o tom, kolik ledu skutečně zmizelo. Ani případné zvýšení vrcholu tedy neznamená, že ledovce přestávají ustupovat.

„Je důležité rozlišovat mezi změnami výšky povrchu a změnami celkového objemu nebo hmotnosti ledu,“ vysvětlili zástupci francouzských zeměměřičů. Vrchol Mont Blancu navíc leží tak vysoko, že ho oteplování zatím neovlivňuje tolik jako níže položené části Alp.

Alpské ledovce ale rychle mizí. Třeba ve Švýcarsku podle tamních vědců za posledních pět let ubyla pětina ledovcového ledu. Jen od roku 2025 do roku 2026 se jeho objem zmenšil o 5,5 procenta.

Změny jsou podle odborníků vidět i pouhým okem. „Viděli jsme, jak ledovec ustupuje. Doslova nám roztál před očima a dnes na některých místech přecházíme potok místo ledovce,“ popsal Jean des Garets, který vedl poslední měřicí expedici na Mont Blanc.

7. října 2026 v 15:55 Čas čtení 1:28 Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
9. října 2026 v 14:15 Čas čtení 1:16 Od obhajoby Mandely po vyšetřování v Gaze. Nobelovu cenu za mír získala Navi Pillay Od obhajoby Mandely po vyšetřování v Gaze. Nobelovu cenu za mír získala Navi Pillay
9. října 2026 v 7:15 Čas čtení 1:29 ICE plánuje používat šokové rukavice. Podle studie působí „intenzivní bolest“ ICE plánuje používat šokové rukavice. Podle studie působí „intenzivní bolest“
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Getty Images/Christopher Pillitz
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 07:45
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
před hodinou
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Demolici 355metrových vysílačů můžeš sledovat živě
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Demolici 355metrových vysílačů můžeš sledovat živě
před 2 dny
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
2
před 3 dny
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
včera v 11:45
Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
před 2 dny
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
včera v 11:45
Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
2
před 3 dny
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
dnes v 07:45
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
včera v 14:23
Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. Česku hrozí pozastavení evropských peněz
Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. Česku hrozí pozastavení evropských peněz
2
před 3 dny
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
před 2 dny
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
3
9. 10. 2026 16:20
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
11. 10. 2026 7:01
Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?
Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?
2
před 3 dny
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
Lifestyle news
Ve Zrádcích soutěžící překvapily hudební hvězdy. Kdo na Křivoklátě zazpíval ze Záhrobí?
před hodinou
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou prý nejkrásnější psí plemena na světě. Najdeš mezi nimi i svého mazlíčka?
před 2 hodinami
Přes dvacet let vědci nevěděli, komu pírko patří. Záhadného ptáka můžeš zahlédnout i v Česku
včera v 14:30
Kofola plní vánoční přání s předstihem. Vrací jednu z nejoblíbenějších příchutí
včera v 12:30
Apple představil novinku pro chytrou domácnost. Češi si ji ale zatím nekoupí
včera v 11:30
Herečka Selma Blair v letadle pokousala stevardy. Policie ji zatkla
před 2 dny
Podzimní reset: Jak zvládnout příchod sychravého počasí a romantizovat si podzim
před 2 dny
Sexuálních scén bylo příliš. Amanda Seyfried kvůli tomu odmítla roli
před 2 dny
VIDEO: Svět čarodějnic volá. Disney přichází s novou pohádkou
před 2 dny
P Diddy byl údajně převezen do nemocnice kvůli zdravotní pohotovosti
před 2 dny
Zahraničí Všechno
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
dnes v 07:45
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
Teenager utrpěl četné zlomeniny, popáleniny i poranění mozku a nadále zůstává hospitalizován ve vážném stavu.
Ukrajina vyřadila z provozu největší ruská data centra. Aktivita ruských botů rapidně poklesla
před 3 dny
Ukrajina vyřadila z provozu největší ruská data centra. Aktivita ruských botů rapidně poklesla
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
2
před 3 dny
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
NATO odhalilo svou „teorii vítězství“. Generál vysvětlil, jak by Aliance reagovala na případný útok Ruska
před 2 dny
NATO odhalilo svou „teorii vítězství“. Generál vysvětlil, jak by Aliance reagovala na případný útok Ruska
Cornellova univerzita v reakci na případ Jane Doe zakazuje večírky v domech studentských spolků
včera v 09:58
Cornellova univerzita v reakci na případ Jane Doe zakazuje večírky v domech studentských spolků
Papež Lev XIV. měl zhoubný nádor. Je po operaci
včera v 08:00
Papež Lev XIV. měl zhoubný nádor. Je po operaci
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
1
11. 10. 2026 7:00
Právník a ekonom Jiří Peťura: „Doba lehkých peněz v solárech skončila. Pozemek a připojení už nestačí“
Politika Všechno
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
před 3 dny
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
včera v 17:30
Kdo je Katie Zacharia
včera v 14:23
Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. Česku hrozí pozastavení evropských peněz
Zahraničí Všechno
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
dnes v 07:45
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
před 3 hodinami
Mont Blanc se za rok zmenšil o více než metr. Vědci vysvětlili, co za tím stojí
před 3 dny
Ukrajina vyřadila z provozu největší ruská data centra. Aktivita ruských botů rapidně poklesla

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
355 metrů vysoké kolosy se zřítily k zemi. Takhle vypadal odstřel nejvyšších staveb Česka
před 34 minutami
355 metrů vysoké kolosy se zřítily k zemi. Takhle vypadal odstřel nejvyšších staveb Česka
💥 Nejvyšší stavby Česka jsou minulostí! Dva 355 metrů vysoké vysílací stožáry v Liblicích u Českého Brodu řízeně odstřelily České Radiokomunikace. Stály na místě od roku 1976, po ukončení rozhlasového vysílání už ale neměly využití.
Kdo je Katie Zacharia
včera v 17:30
Kdo je Katie Zacharia
Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. Česku hrozí pozastavení evropských peněz
včera v 14:23
Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. Česku hrozí pozastavení evropských peněz
Chybný polep policejního vozu baví internet
včera v 13:51
Chybný polep policejního vozu baví internet
V Praze se konala demonstrace za odvolání tři členů Rady pro lidská práva
před 2 dny
V Praze se konala demonstrace za odvolání tři členů Rady pro lidská práva
Více