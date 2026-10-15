Mont Blanc se za rok zmenšil o více než metr. Vědci vysvětlili, co za tím stojí

Nejvyšší hora Alp Mont Blanc se za poslední rok zmenšila o 1,29 metru. Podle nového měření teď dosahuje výšky 4 807,47 metru. Odborníci ale upozorňují, že změna nemusí přímo souviset s globálním oteplováním.
Mont Blanc na hranicích Francie a Itálie je zase o něco nižší. Podle The Guardian to ukázalo nové měření francouzských odborníků, kteří výšku hory pravidelně sledují od roku 2001. Zatímco v roce 2007 dosahoval vrchol výšky 4 810,90 metru, dnes je o 3,43 metru nižší. Oproti roku 2023 ale naopak téměř o dva metry vyrostl.
Samotný skalnatý vrchol Mont Blancu leží přibližně 4 792 metrů nad mořem, pokrývá ho ale silná vrstva sněhu a ledu. A právě její tloušťka se neustále mění. Záleží třeba na tom, kolik napadne sněhu, jak silný fouká vítr nebo jaké jsou teploty. Hora se tedy ve skutečnosti nezmenšuje ani neroste o několik metrů, mění se hlavně množství a rozložení sněhu a ledu na jejím vrcholu.
Francouzští odborníci vyrazili na vrchol letos 17. září. Pomocí přesných satelitních přístrojů, dronů a speciálního radaru vytvořili podrobný model vrcholu. Díky tomu mohou sledovat nejen jeho výšku, ale taky změny sněhové a ledové vrstvy.
Ledovce rychle mizí
Mont Blanc nemusí tát jen kvůli klimatické změně. Odborníci upozorňují, že samotná výška hory nevypovídá o tom, kolik ledu skutečně zmizelo. Ani případné zvýšení vrcholu tedy neznamená, že ledovce přestávají ustupovat.
„Je důležité rozlišovat mezi změnami výšky povrchu a změnami celkového objemu nebo hmotnosti ledu,“ vysvětlili zástupci francouzských zeměměřičů. Vrchol Mont Blancu navíc leží tak vysoko, že ho oteplování zatím neovlivňuje tolik jako níže položené části Alp.
Alpské ledovce ale rychle mizí. Třeba ve Švýcarsku podle tamních vědců za posledních pět let ubyla pětina ledovcového ledu. Jen od roku 2025 do roku 2026 se jeho objem zmenšil o 5,5 procenta.
Změny jsou podle odborníků vidět i pouhým okem. „Viděli jsme, jak ledovec ustupuje. Doslova nám roztál před očima a dnes na některých místech přecházíme potok místo ledovce,“ popsal Jean des Garets, který vedl poslední měřicí expedici na Mont Blanc.