Patnáctiletý student při protestech ve Francii přišel o ruku. Není jasné, co přesně se stalo
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Michaela Lišková
dnes 6. října 2026 v 15:30
Čas čtení 1:01

Patnáctiletý student při protestech ve Francii přišel o ruku. Není jasné, co přesně se stalo

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Patnáctiletý student přišel při střetu demonstrantů s policií ve Francii o ruku. Zranil ho policejní granát, okolnosti incidentu se ale zatím vyšetřují. Svědci i média popisují rozdílné verze toho, co se přesně stalo.

Protesty ve Francii
Protesty ve Francii Zdroj: TASR

K incidentu došlo v pondělí ráno u střední školy Auguste Béhal ve městě Lens na severu Francie. Chlapec utrpěl vážné zranění ruky a převezli ho do nemocnice. Podle prefekta oblasti Pas-de-Calais Françoise-Xaviera Laucha není jeho život v ohrožení, píše BBC.

Francouzská agentura AFP s odkazem na policejní odbory uvedla, že student zřejmě zvedl ze země granát použitý pořádkovou policií a ten mu následně vybuchl v ruce. Tahle verze ale není potvrzená. Regionální deník La Voix du Nord mluvil s dívkou, která tvrdí, že stála přímo u něj. „Nezvedl ho. Byla jsem tam, viděla jsem to. Nezvedl ho ani ho nechytal,“ popsala.

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Ani starosta Lens Sylvain Robert zatím nechce dělat závěry. Podle něj jsou dostupná hlavně videa zachycující až následky incidentu, ne samotný okamžik zranění. Případ proto vyšetří francouzská policejní inspekce IGPN, která má zjistit, jak policie i demonstranti na místě postupovali.

Podle prefekta se před školou sešlo více studentů než v předchozích dnech a část z nich házela po policistech kameny, pyrotechniku a další předměty. Policie proto nasadila pořádkové jednotky.

Protesty středoškoláků zasáhly v posledních týdnech celou Francii. Studenti upozorňují hlavně na nedostatek učitelů, přeplněné třídy a špatný stav školních budov. V pondělí bylo podle BBC úplně nebo částečně zavřených zhruba 500 škol. Protesty ale na řadě míst provázejí střety s policií a násilí.

Od začátku protestů policie zadržela přes pět tisíc lidí, většinu z nich tvoří nezletilí. Francouzská vláda mezitím slíbila, že připraví návrhy, jak řešit třeba chybějící učitele, délku školního dne nebo stav školních budov. Protestující ale pokračují a na úterý svolaly studentské organizace další celostátní akce.

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