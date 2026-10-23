Cizí měny frčí hlavně mezi Gen Z
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Cizí měny frčí hlavně mezi Gen Z

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💸 Cizí měny frčí hlavně mezi Gen Z Zdroj: DUPEPHOTOS/VOLNĚ K UŽITÍ
💸 Cizí měny frčí hlavně mezi Gen Z Zdroj: DUPEPHOTOS/VOLNĚ K UŽITÍ
💸 Cizí měny frčí hlavně mezi Gen Z Zdroj: DUPEPHOTOS/VOLNĚ K UŽITÍ
💸 Cizí měny frčí hlavně mezi Gen Z Zdroj: DUPEPHOTOS/VOLNĚ K UŽITÍ
💸 Cizí měny frčí hlavně mezi Gen Z Zdroj: DUPEPHOTOS/VOLNĚ K UŽITÍ
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💶 Máš doma schovaná eura z dovolené? Nejsi sám*sama!

Podle nového průzkumu agentury Ipsos pro mBank má peníze v cizích měnách 58 % Čechů a Češek a nejčastěji jde o mladé lidi do 26 let. „Souvisí to s tím, že je pro generaci Z typické cestování, které je pro mladé lidi důležité,“ vysvětlil Petr Kábele z mBank, která nově spustila cizoměnové účty, mimo jiné proto, že lidem peníze v zahraničních měnách často leží ladem a nijak se jim nezhodnocují. A co dalšího data ukázala? Skoro 42 % lidí má zahraniční peníze jednoduše proto, že jim zbyly z dovolené. Dalších 22 % si je schovává na příští cestu. Nejvíc lidí s cizími měnami žije v Praze, kde je má doma nebo na účtě až 75 % lidí.

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