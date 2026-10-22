Jedna z nejnebezpečnějších příměsí extáze a MDMA se objevila v Česku. Látka PMMA může způsobit stav podobný serotoninovému syndromu a hrozí předávkování. Odborník z Czeched Substance Martin Duřt vysvětluje, jaká jsou rizika.
„Prozatím letos v Česku testovací služba DrugsInfoSite, projekt při Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, zachytila dva vzorky s obsahem PMMA, které jí poskytl jeden člověk,“ popisuje garant informační sekce neziskové organizace Czeched Substance, která se věnuje osvětě o drogách, Martin Duřt.
👉 Czeched Substance je česká nezisková organizace, která od roku 2020 informuje o psychoaktivních látkách, jejich účincích a rizicích. Zaměřuje se hlavně na mladé lidi, vytváří vzdělávací obsah na sociálních sítích, pořádá přednášky a věnuje se prevenci.
👉 Její práce vychází z principu harm reduction, tedy snižování rizik spojených s užíváním drog.
👉 Cílem není podporovat užívání drog, ale předcházet otravám, předávkování a dalším zdravotním problémům. Patří sem třeba dostupné testování složení látek, upozorňování na nebezpečné kombinace nebo poskytování informací o první pomoci.
Více najdeš na czechedsubstance.cz
Evropské laboratoře, které drogy testují, v Evropě zachytily nižší desítky tablet s PMMA. Látka se našla třeba v tabletách, které měly podobiznu Donalda Trumpa, Red Bullu nebo Hulka. Evropská síť laboratoří TEDI na začátku října upozornila na výskyt PMMA v tabletách prodávaných jako extáze v sedmi zemích, mimo jiné v Nizozemsku, Německu, Rakousku nebo Belgii.
Jak velké nebezpečí v Česku hrozí?
Podle Duřta zatím není důvod k panice. „V současné době situace moc vážná není v tom smyslu, že běžnému uživateli patrně nehrozí velké riziko, že zrovna v jeho extázi nebo MDMA se bude PMMA nacházet,“ vysvětluje pro Refresher.
Zároveň ale upozorňuje, že situace se může rychle změnit. „DIS dostane k otestování jen drobný zlomek veškeré prodávané extáze na trhu a je teoreticky možné, že se PMMA na našem trhu vyskytuje víc, než by dosavadní ojedinělý výskyt naznačoval,“ upozorňuje.
Odborníci navíc zatím nevědí, odkud nebezpečné tablety pocházejí. Není ani jasné, jestli mají jednoho výrobce, nebo více různých zdrojů.
Proč je PMMA tak nebezpečná?
PMMA neboli para-methoxymethamfetamin je syntetická látka chemicky příbuzná MDMA, hlavní účinné látce extáze. Na rozdíl od ní ale může mít výrazně nebezpečnější účinky na organismus.
Jedním z problémů je, že PMMA nastupuje pomaleji než MDMA. Člověk tak může mít pocit, že tableta nefunguje, a vzít si další dávku. Účinky se ale mohou projevit až po několika hodinách, kdy už hrozí vážné nebezpečí.
PMMA navíc zvyšuje množství serotoninu v těle a současně omezuje jeho odbourávání. Vysoká hladina serotoninu může vyvolat serotoninový syndrom, který v závažných případech ohrožuje život. Nebezpečí je ještě větší, pokud tableta obsahuje PMMA společně s MDMA.
Problémem je také přehřátí organismu, poruchy srdeční činnosti nebo křeče. Stav člověka se může velmi rychle zhoršit.
👉 Serotoninový syndrom je nebezpečný stav, který vzniká při nadměrném působení serotoninu v těle. Může ho vyvolat kombinace některých drog a léků, ale také samotná látka ve vysoké dávce.
⚠️ Mezi varovné příznaky patří:
👉 Třes, silné pocení a svalové záškuby.
👉 Nevolnost, zvracení a průjem.
👉 Zvýšená tělesná teplota, rychlý tep a zmatenost.
👉 V závažných případech vysoká horečka, svalová ztuhlost, křeče, bezvědomí nebo selhání orgánů.
Co dělat při podezření na otravu?
Okamžitě volej záchranku na čísle 155. Člověka přesuň do chladnějšího a klidného prostředí, pokud je to bezpečné, a nenechávej ho samotného. Když je při vědomí a bezpečně polyká, může po malých doušcích pít vodu. Nedávej mu další drogy ani léky.
Riziko serotoninového syndromu mohou zvyšovat také kombinace některých psychoaktivních látek s léky, třeba s určitými antidepresivy. Zvlášť nebezpečné jsou kombinace s inhibitory MAO.
Při podezření na závažnou otravu nečekej, až se objeví všechny příznaky. Stav se může rychle zhoršit a vyžaduje lékařskou pomoc.
Zdroj: Instagram Czechedsubstance
Podle vzhledu nepoznáš, co tableta obsahuje
V Česku podle Czeched Substance odhalili PMMA v tabletách s podobiznou Trumpa. Neznamená to ale, že rizikové jsou jen tablety s tímto motivem.
„Žádný spolehlivý způsob, jak poznat tabletu s PMMA mimo testování, neexistuje,“ upozorňuje Duřt. Stejně vypadající tablety totiž mohou obsahovat úplně jiné látky. Výrobci používají podobné formy a obsah jednotlivých šarží se může lišit.
Nejspolehlivější dostupnou možností je laboratorní analýza. V Česku ji nabízí třeba právě služba DrugsInfoSite, která přijímá vzorky k testování a s vybavením nebo sběrnými boxy vyráží také na některé hudební akce.
Existují i domácí testovací sady, které pomocí chemických reakcí pomáhají určit složení látky. Mají ale své limity. „Jde o výrazně méně přesnou metodu než laboratorní testování, která navíc nemusí být schopná odhalit nižší, ale přesto potenciálně rizikovou míru adulterace,“ vysvětluje Duřt. Adulterace znamená přimíchání jiné látky do původního produktu.
Nicméně ani laboratorní testování nedává absolutní jistotu. Tablety nemusí mít rovnoměrné složení, takže malý odebraný vzorek nemusí odpovídat obsahu celé tablety.
Co dělat při podezření na otravu?
Czeched Substance, která funguje na principu harm reduction, tedy že se snaží snižovat rizika spojená s užíváním drog, doporučuje, aby byli lidé opatrní. Člověk by se neměl spoléhat na vzhled tablety ani na zkušenosti někoho, kdo užil podobně vypadající extázi.
Pokud se po užití drogy objeví vysoká horečka, silné pocení, zrychlený tep, zmatenost, svalové křeče nebo jiné příznaky vážné otravy, je potřeba okamžitě zavolat záchrannou službu.
„Serotoninový syndrom je život ohrožující stav, jenž nelze vyřešit bez nemocničního vybavení,“ zdůrazňuje Duřt.
Důležité je také nepodceňovat pomalý nástup účinků. Právě u PMMA představuje další užití látky kvůli zdánlivě slabému účinku zvláštní riziko.
V minulosti už PMMA zabíjela
Současná evropská vlna zatím podle sítě TEDI nemá potvrzené oběti na životech. Objevily se ale případy otrav, kvůli kterým lidé skončili v nemocnici.
„V Česku nevím o jediném případu úmrtí zaviněném přímo PMMA ani v poslední době, ani historicky. V Evropě při této poslední vlně PMMA také nevím o žádných případech úmrtí,“ uvedl Duřt.
Připomíná ale, že látka má za sebou tragickou historii. „Z minulých vln je známo dohromady více než 130 úmrtí,“ doplnil. Třeba v Norsku odborníci mezi lety 2010 a 2014 zaznamenali sérii smrtelných otrav souvisejících s touto látkou. Podobné případy se objevily i v Irsku nebo Kanadě.