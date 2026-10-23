Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila ve Sněmovně přednostní projednání zrušení koncesionářských poplatků. Opozice varuje před ohrožením nezávislosti médií i maďarským scénářem a na noční i sobotní jednání chystá masivní obstrukce.
Koalice ANO, SPD a Motoristů schválila ve Sněmovně na návrh předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků v prvním čtení a s tím spojenou změnu financování médií veřejné služby. Dolní komora zároveň na jeho požadavek odhlasovala možnost jednání nejen v noci, ale i v sobotu. Tento postup vládního tábora vyvolal ostrý nesouhlas opozice, která v reakci na to slibuje masivní obstrukce. Informuje o tom Deník N s odvoláním na ČTK.
Vládní koalice chce poplatky nahradit financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Novela je ve Sněmovně v úvodním kole. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií a o ohrožení jejich nezávislosti. Koalice má změnu financování médií veřejné služby v programu, ale přednostní zařazení bodu zjevně nebylo předem projednáno na grémiu Sněmovny.
Budou masivní obstrukce, hlásí opozice
„To opravdu myslíte vážně?“ reaguje na tuto skutečnost poslanec ODS Marek Benda, který koalici zároveň varoval, že pokud by návrh prošel, Sněmovna v pátek „neudělá vůbec nic“. K vyjádření se přidal i stranický kolega Martin Kupka „To, že do toho jdete po totálně prohraných komunálních volbách, ukazuje vaši slabost,“ upozornil šéf ODS, podle něhož vládní strany „přikládají pod kotel“ s tím, že opozice hodlá nezávislá média bránit. Uvádí Novinky.
Piráti mají zařazení změny poplatků za veřejnoprávní média na schůzi za pomstu vládní koalice za nepovedené volby. Varovali před maďarským scénářem. Píše Deník N s odvoláním na ČTK.
Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob si vyžádal přestávku na jednání své frakce.
Původně bylo na programu schvalování zvýšení plateb do zdravotnictví
Poslanci a poslankyně měli původně v pátek schvalovat zvýšení státních plateb do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané v příštím roce. Hlasovat měli i o podobě zákona o digitální ekonomice, která má zajistit bezpečnější a průhlednější on-line prostředí. Závěrečné kolo čeká také předlohu o vyváženějším zastoupení žen nebo mužů ve vedení velkých společností.
Sněmovna bude moci znovu jednat o zákonech nejen tento pátek až do noci, ale také v sobotu 24. října.