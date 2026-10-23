Ministr kultury Oto Klempíř neudělil Korzu Národní dotaci. Občanská společnost ale ve sbírce od lidí získala na oslavy 17. listopadu už více než 4,5 milionu korun.
Nezisková organizace Díky, že můžem ve středu večer sdílela na svém instagramovém účtu zprávu o tom, že akci Korzo Národní k oslavám 17. listopadu nebyly uděleny dotace od Ministerstva kultury. Díky, že můžem v příspěvku uvádí, že o dotaci požádali už 30. dubna a její zamítnutí se dozvěděli až 19. října, tedy 29 dní před samotnou akcí. „Považujeme za paradoxní, když pan ministr kultuře vzkazuje, že si na sebe má vydělat sama, ale naši schopnost opřít se o občany a partnery vzápětí nálepkuje jako ‚soukromý byznys‘,“ stojí v jejich prohlášení.
Díky podpoře veřejnosti už ale spolek Díky, že můžem na oslavy vybral více než čtyři a půl milionu korun. Čtyřnásobně tak překonali částku, o kterou původně v dotaci žádali. Částka navíc neustále roste.
Ministerstvo kultury zamítnutí dotace odůvodňuje takto
Podle ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé sobě) nebyla dotace na akci Korzo Národní udělena proto, že pořadatelé nesplňují podmínky pro udělení grantu. „Nejde o politické rozhodnutí ani o zpochybnění významu oslav 17. listopadu. Jde o dodržování předem stanovených pravidel, která musí platit pro všechny žadatele stejně,“ uvedlo ve svém vyjádření ministerstvo kultury.
Podle ministerstva kultury se výhrady k udělení dotace v minulosti objevovaly opakovaně. „V letech 2023, 2024 a 2025 odborná komise podle interních podkladů ministerstva opakovaně nedoporučila projekt k podpoře, protože neodpovídal věcnému zaměření příslušného dotačního titulu,“ uvedlo ministerstvo kultury na svém facebooku.
Spolek podle výkonné ředitelky Korza Národní Báry Stárek respektuje pravomoc ministerstva dotaci neudělit. Vnímá ale poslední vyjádření ministerstva jako snahu zatahovat spolek a oslavy 17. listopadu do politických sporů mezi současnou a minulou politickou reprezentací. „Do dotačních řízení se hlásíme v dobré víře, podle platných zákonů, a veškeré prostředky z minulých let byly do poslední koruny řádně a transparentně vyúčtovány,“ uvádí Bára Stárek.
„Zatímco ostatní žadatelé znali výsledky, náš projekt byl měsíce držen v nestandardním stavu ‚výsledek v jednání‘. Nakonec jsme museli poslat oficiální žádost na ministerstvo, aby nám vyjasnilo výsledek,“ vysvětluje mluvčí spolku Pavla Umlaufová. „I když domluvené schůzky s panem ministrem vyvolané ze strany ministra byly opakovaně zrušeny a k osobnímu dialogu, k němuž se ministerstvo ve své politice hlásí, dosud nedošlo, stále stojíme o věcné jednání a nepovažujeme za šťastné vést takový dialog skrze média,“ dodává.
Rozhodnutí resortu Ota Klempíře nakonec oslavy 17. listopadu neovlivní
„Korzo Národní to zatím ovlivňuje pouze tak, že občané ukazují, že o oslavy které připomínají hodnoty svobody i tehdejší odvážné činy opravdu stojí,“ sdělila nám Pavla Umlaufová, mluvčí spolku Díky, že můžem.
Už ve středu spustila organizace Díky, že můžem sbírku, ve které už v tuto chvíli vybrali více než 4,5 milionu. Což je čtyřikrát tolik, než o kolik původně žádali ministerstvo. „Samotnou kampaň zacílenou přímo na Korzo Národní spouštíme každoročně v tomto období kolem 20. října poté, co zveřejníme oficiální program daného ročníku. Středeční spuštění dárcovské výzvy tak není přímou reakcí na rozhodnutí ministerstva kultury, ale dlouhodobý a plánovaný pilíř našeho financování,“ uvedla mluvčí spolku Díky, že můžem Pavla Umlaufová.
Dodává také, že Korzo Národní je z příspěvků od veřejnosti a individuálních dárců dlouhodobě financováno přibližně ze 30 procent.
Korzo Národní se rozhodl po Klempířově vyjádření o neudělení dotace podpořit i Jihočeský kraj částkou 300 000 korun. Akce má podle jihočeského hejtmana Martina Kuby celorepublikový význam, proto vyzval další samosprávy k tomu, aby se k podpoře přidaly.
„Za vlnu solidarity z posledních dnů všem obrovsky děkujeme. Vážíme si každé podané ruky, ať už jde o povzbudivou zprávu, nebo dar do sbírky. Pro nás je na tom ale nejdůležitější to poznání, které za tím stojí: 17. listopad je skutečně svátkem nás všech. Lidé jasně ukázali, že svoboda a demokracie jim nejsou lhostejné a váží si toho, co nám tento den přinesl. Je to důkaz, že lidé nechtějí zůstat stranou a že občanská společnost funguje. Ostatně na tomto principu Korzo Národní stojí od samého začátku,“ dodává Pavla Umlaufová za Díky, že můžem.
Co toto rozhodnutí znamená pro další ročníky zatím spolek říci nedokáže
„Teď veškeré síly soustředíme na to, abychom letošní Korzo Národní uskutečnili přesně tak, jak jsme ho celý rok připravovali – se všemi 160 body programu a otevřené zdarma pro všechny. Do budoucna je pro nás klíčové nastavit financování tak, aby oslavy 17. listopadu zůstaly dlouhodobě stabilní, svobodné a nezávislé na jakýchkoli politických náladách nebo rozhodnutích ministerstev. Korzo Národní vzniklo zdola z občanské iniciativy a právě na pevném sepětí s veřejností a partnery chceme stavět i v dalších letech,“ sdělila nám Pavla Umlaufová.
Financování spolku podle jejího vyjádření stojí na pěti pilířích: veřejné sbírce, nadacích, veřejných institucích, firemních partnerech a dárcích. „Budeme se snažit získávat podporu od veřejnosti nejenom ve sbírce ke Korzu Národní, ale i na aktivity spolku na celý rok. Ten má celoročně otevřenou dárcovskou platformu na Darujme.cz, která pomáhá financovat chod celé organizace a všech našich 16 projektů – od vzdělávacích workshopů na školách až po kulturní a komunitní aktivity. Předpokládáme, že nás Ministerstvo kultury následujících 3 let nepodpoří,“ dodává mluvčí.
Korzo Národní letos nabídne nabitý program
V úterý představilo Korzo Národní program, ve kterém najdeš vše od divadla přes debaty a brunch po koncerty a živé podcasty. Nechybí ani Týden svobody. Pokud tě o programu zajímá víc, shrnuli jsme jej v našem článku.