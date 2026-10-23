Před Sněmovnou probíhá protest kvůli ČT a rozhlasu

Zdroj: STAN / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Zdroj: STAN / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
1 / 2
Koalice ANO, SPD a Motoristů schválila ve Sněmovně na návrh předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků v prvním čtení a s tím spojenou změnu financování médií veřejné služby. Dolní komora zároveň na jeho požadavek odhlasovala možnost jednání nejen v noci, ale i v sobotu. Tento postup vládního tábora vyvolal ostrý nesouhlas opozice, která v reakci na to slibuje masivní obstrukce.