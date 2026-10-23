Petr Pavel je mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině

Český prezident Petr Pavel je podle serveru The Telegraph mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině. Seznam kandidátů byl sestaven v souvislosti s obavami, že Donald Trump již nezastupuje nejlepší zájmy kontinentu.
Mezi evropskými leadry se vybírají potenciální vyjednavači, kteří by se měli postavit Vladimíru Putinovi při jednáních o ukončení války na Ukrajině. Diplomatické zdroje sdělily deníku The Telegraph, že již došlo k oslovení možných kandidátů a kandidátek na tuto roli. Měl by mezi nimi být i český prezident a bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel.
Jako další kandidáti na tuto pozici byli zmiňováni italská premiérka Giorgia Meloni, finský prezident Alexander Stubb společně s dánskou premiérou Mette Frederiksen a norským premiérem Jonasem Gahr Størem.
V Evropě v posledních týdnech roste potřeba vybrat vlastní zástupce pro mírová jednání. Sílí totiž obava, že Donald Trump již nehájí zájmy kontinentu. „Evropa si uvědomila, že nejprve je třeba dosáhnout shody na tom, že s Rusy musíme vyjednávat,“ uvedl pro The Telegraph zdroj obeznámený s diskusemi týkajícími se výběru vyjednavače. „Zadruhé je třeba dosáhnout shody na tom, jaká má být tato pozice.“
Snaha Evropy o větší zapojení do jednání mezi Kyjevem a Moskvou byla podnícena více než rokem neúspěšného zprostředkování ze strany USA. Pokusy Donalda Trumpa o zprostředkování mírové dohody se do značné míry zastavily kvůli Putinovu odmítnutí upustit od svých maximalistických územních požadavků na Ukrajině.
Proč právě Petr Pavel?
Podle zdrojů zmíněného britského webu má český prezident pro roli hlavního evropského vyjednavače skvělé předpoklady. Jako bývalý šéf vojenského výboru NATO má totiž bohaté zkušenosti s jednáním s Rusy na vojenské úrovni. Informace si v noci na pátek všímala zejména ruská média včetně státní agentury TASS.
Český prezident Petr Pavel v rozhovoru pro síť Axel Springer Global Reporters Network, jejíž součástí je i The Telegraph, zmínil, že Evropa si musí určit člověka, nebo skupinu lidí, kteří budou mluvit za Evropu. Dodal, že podle něj nemusí jít nutně o představitele EU nebo NATO, ale zkrátka o lídry, kteří od ostatních získají mandát k jednání. Řekl také, že Putin podle něj Evropskou unii jako autoritu ignoruje. „Nechce mluvit s Ursulou von der Leyenovou, nemluví s Kajou Kallasovou. Přestal komunikovat i s ostatními evropskými lídry, včetně Emmanuela Macrona,“ řekl český prezident s odkazem na předsedkyni Evropské komise, šéfku unijní diplomacie a na francouzského prezidenta.
Pavel se domnívá, že je načase zahájit s Putinem seriózní jednání o snížení napětí v době, kdy sílí obavy z vypuknutí otevřeného vojenského konfliktu mezi Ruskem a Západem. Český prezident navrhuje nabídnout Putinovi „nějakou sladkost,“ například obnovení obchodu a spolupráce, což je podle něj pro Rusko lákavé. Protiruské sankce by se podle něj pak daly uvolnit jen s podmínkou, že Rusko bude opět respektovaným partnerem, tedy že se dohodne na příměří a mírových jednáních.
Jednání USA a Ruska
Steve Witkoff, zvláštní americký velvyslanec, ve středu oznámil, že příští měsíc budou pokračovat trojstranná jednání USA, Ukrajiny a Ruska. Má se tak stát poté, co Trump prominul Moskvě nové sankce a dohodl se s Putinem na nákupech ruské nafty. Kritici se proti tomu ohrazují s tvrzením, že Moskva takto nabyté peníze použije na další financování války. Donald Trump však trvá na tom, že to je jediný způsob, jak Vladimira Putina přesvědčit, aby zasedl k jednacímu stolu.
V posledních několika týdnech, během nichž byl pan Trump obviněn z toho, že vyvíjí tlak na Kyjev, aby v mírových jednáních kapituloval, zesílily výzvy, aby Evropa sestavila vlastní vyjednávací tým.
Dosavadní pokusy o dohodu na jediném lídrovi, který by si získal podporu hlavních měst po celém kontinentu, selhaly.