Zemřel rektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž. Bylo mu 51 let

Univerzita Hradec Králové oznámila smutnou zprávu. Ve středu zemřel její rektor a fyzik Jan Kříž. Bylo mu 51 let, podle školy podlehl dlouhodobé nemoci.
Jan Kříž stál v čele Univerzity Hradec Králové od října 2024. Kromě akademické dráhy se věnoval také politice, v končícím volebním období působil jako zastupitel Hradce Králové za ODS. O jeho úmrtí informovala univerzita, píše iROZHLAS.
„Svůj boj v posledních měsících života přirovnával k hokejovému zápasu. Společně s ním jsme jako jeho nejvěrnější fanynky a fanoušci věřili, že i tentokrát se mu podaří zvítězit, stejně jako v mnohých předchozích životních utkáních,“ uvedl mluvčí univerzity Jakub Novák.
Univerzita zřídila pietní místo v zasedací místnosti rektorátu v Rokitanského ulici. Lidé tam můžou na Jana Kříže zavzpomínat až do posledního rozloučení.