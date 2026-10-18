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Věřící přítomní na mši v největším ekvádorském městě Guayaquil se stali v sobotu 17. října svědky nepředstavitelné tragédie. Kříž v kostele Perpetuo Socorro se během bohoslužby utrhl ze zdi a spadl přímo na kněze.
Tragickou událost bohužel neviděli jen přítomní v kostele, ale i daleko více lidí online, mše byla totiž živě přenášena. Velký a těžký kříž se uvolnil ve 27. minutě přenosu, informují Novinky s odkazem na jihoamerická média.
Knězi Patriciovi Alfredu Sánchezi Molinarimu spadl kříž přímo na hlavu a na místě ho usmrtil. Kněz se za šoku přítomných skácel k zemi a už mu nebylo pomoci. Ve svém posledním projevu před smrtí navíc zrovna hovořil o tom, že „všichni jednou zemřeme“.
Ve špatný čas na špatném místě
Úmrtí kněze potvrdila v příspěvku na Facebooku sama arcidiecéze v Guayaquilu. „Odešel do Domu Otce, aby se těšil z Jeho přítomnosti a slávy,“ napsala o Molinarim. Zatím není známo, zda za pádem kříže stojí nějaká dřívější závada, nebo zda šlo o nešťastně načasovanou náhodu a kříž spadl zničehonic.
Upozorňujeme, že video není vhodné pro slabší povahy, jelikož obsahuje drastický záběr: