Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
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Lucie Novotná
dnes 18. října 2026 v 16:05
Čas čtení 0:44

Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání

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Věřící přítomní na mši v největším ekvádorském městě Guayaquil se stali v sobotu 17. října svědky nepředstavitelné tragédie. Kříž v kostele Perpetuo Socorro se během bohoslužby utrhl ze zdi a spadl přímo na kněze.

Tragickou událost bohužel neviděli jen přítomní v kostele, ale i daleko více lidí online, mše byla totiž živě přenášena. Velký a těžký kříž se uvolnil ve 27. minutě přenosu, informují Novinky s odkazem na jihoamerická média.

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Knězi Patriciovi Alfredu Sánchezi Molinarimu spadl kříž přímo na hlavu a na místě ho usmrtil. Kněz se za šoku přítomných skácel k zemi a už mu nebylo pomoci. Ve svém posledním projevu před smrtí navíc zrovna hovořil o tom, že „všichni jednou zemřeme“.

Patricio Alfredo Sánchez Molinari při svém posledním, živě vysílaném, projevu.
Patricio Alfredo Sánchez Molinari při svém posledním, živě vysílaném, projevu. Zdroj: Ecuador TV / propagančí materiál / volně k užití

Ve špatný čas na špatném místě

Úmrtí kněze potvrdila v příspěvku na Facebooku sama arcidiecéze v Guayaquilu. „Odešel do Domu Otce, aby se těšil z Jeho přítomnosti a slávy,“ napsala o Molinarim. Zatím není známo, zda za pádem kříže stojí nějaká dřívější závada, nebo zda šlo o nešťastně načasovanou náhodu a kříž spadl zničehonic.

Upozorňujeme, že video není vhodné pro slabší povahy, jelikož obsahuje drastický záběr:

@angelennon1

Durante una transmisión en vivo por redes sociales, un lamentable incidente o mejor dicho , accidente, acaba con la vid@ del padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari en Ecuador el día de ayer, sábado 17 octubre 2026.

♬ sonido original - Angel Lennon
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Zdroj: tiktok.com, facebook.com, novinky.cz
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