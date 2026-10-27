🛒 Necháváš nákupy na poslední chvíli? Tak bacha, ať tě zítra nečeká výlet k zavřenému supermarketu.
Ve středu 28. října se slaví vznik samostatného Československa a velké obchody musí ze zákona zavřít. Dobrá zpráva ale je, že v nouzi něco přece jen seženeš, a to třeba na pražském hlavním nádraží, kde může být supermarket otevřený. Potraviny si můžeš nakoupit i v minimarketech nebo online.
A pozor, ne každý státní svátek znamená zavřené obchody. Třeba 17. listopadu už platí jiná pravidla.
📌 Ulož si přehled nebo ho pošli někomu, kdo by si zítra určitě vzpomněl, že doma nemá nic k jídlu.
🛒 Necháváš nákupy na poslední chvíli? Tak bacha, ať tě zítra nečeká výlet k zavřenému supermarketu.
Ve středu 28. října se slaví vznik samostatného Československa a velké obchody musí ze zákona zavřít. Dobrá zpráva ale je, že v nouzi něco přece jen seženeš, a to třeba na pražském hlavním nádraží, kde může být supermarket otevřený. Potraviny si můžeš nakoupit i v minimarketech nebo online.
A pozor, ne každý státní svátek znamená zavřené obchody. Třeba 17. listopadu už platí jiná pravidla.
📌 Ulož si přehled nebo ho pošli někomu, kdo by si zítra určitě vzpomněl, že doma nemá nic k jídlu.