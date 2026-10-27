K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost
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dnes 27. října 2026 v 16:00
Čas čtení 2:02

K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Studenti a pedagogové DAMU varují před zásahy do svobody médií a kultury. Ke stávkové pohotovosti se přidali také studující Fakulty sociálních věd UK a studentská iniciativa z Brna. Další protesty se chystají na 3. listopadu.

DAMU vyhlásila stávkovou pohotovost.
DAMU vyhlásila stávkovou pohotovost. Zdroj: Julie Soukupová

K protestům proti plánovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků se připojují další vysokoškoláci. Po pražské DAMU vyhlásili v úterý 27. října stávkovou pohotovost také studující Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podobný krok už oznámila i iniciativa Média nedáme MUNI, která sdružuje studenty Masarykovy univerzity v Brně, jak informovala Česká televize.

„Situace vyžaduje čin, jímž jednoznačně a srozumitelně vyjádříme své obavy o budoucnost naší svobody a demokracie,“ píší studující FSV UK ve svém prohlášení.

Vadí jim hlavně plán vládní koalice převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Podle studentů by takový krok mohl ohrozit nezávislost obou institucí.

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Studenti a absolventi komunikačních studií a žurnalistiky UK navíc už 24. října poslali vládě otevřený dopis. Upozorňují v něm, že současná situace je také důsledkem dlouhodobého podfinancování veřejnoprávních médií. Připouštějí, že jejich fungování a financování potřebuje změny, odmítají ale způsob, jakým je vláda prosazuje.

„Veřejnoprávní média potřebují stabilní a dlouhodobou podporu, a ne účelové politické přestřelky,“ píší. Kritizují také noční hlasování ve Sněmovně, kterému podle nich předcházely zavádějící výroky. „Způsob, jakým došlo k hlasování v prvním čtení, byl naprosto nestandardní a považujeme ho v demokratickém státě za nepřípustný,“ uvádějí.

Studující FSV UK zároveň žádají vládu, aby svůj postup přehodnotila. Výuku zatím přerušovat nechtějí, nevylučují ale připojení ke stávce zaměstnanců veřejnoprávních médií. Autoři otevřeného dopisu už ostatní studenty vyzvali, aby se k protestu 3. listopadu připojili, pokud vláda svůj přístup nezmění.

Stávkovou pohotovost dnes studenti společně vyhlásí v 16:50 ve všech třech budovách fakulty.

Na DAMU bude každý den za pět dvanáct

Pražská DAMU vyhlásila časově neomezenou stávkovou pohotovost už v neděli 25. října. Její studenti a pedagogové ale neprotestují jen proti změnám ve financování médií. Kritizují také přístup vlády ke kultuře, vzdělávání, lidským právům a životnímu prostředí.

 

Fakulta proto chystá symbolickou akci „DAMU za pět dvanáct“. Každý den přesně v 11:55 se z jejích oken rozezní zpěv, hudba a hlasy studentů. Budovu doplní také protestní výzdoba a osvětlení.

DAMU vyhlásila stávkovou pohotovost. DAMU vyhlásila stávkovou pohotovost. DAMU vyhlásila stávkovou pohotovost.
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DAMU se přihlásila také ke slovům své absolventky Elišky Drbohlavové, která vystoupila na nedělní demonstraci za iniciativu Stojíme za kulturou.

„Veřejná podpora nesmí být odměnou za poslušnost ani trestem za nesouhlas. Kultura není luxus. Je pilířem demokracie! Nenechme si svobodnou kulturu vzít!“ prohlásila.

Protesty chystají také studenti v Brně

Stávkovou pohotovost vyhlásila i studentská iniciativa Média nedáme MUNI. Podle studentského média Stisk její postup podpořila studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity a rektor Martin Bareš.

 

„Naše kroky budou vždy nenásilné, kultivované a plně v souladu s pravidly Masarykovy univerzity,“ uvedl za iniciativu Martin Švihálek. Studenti podle něj dokážou v případě potřeby rychle zorganizovat jednodenní výstražnou stávku.

Iniciativa chystá na úterý 3. listopadu od 16:36 protest na brněnském náměstí Svobody. Ve stejný den mají stávkovat také zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu, k jejichž protestu se chce připojit DAMU.

O podporu veřejnoprávních médií se hlásí i studenti dalších škol. Na ČVUT a VŠCHT byla na 27. října plánována studentská shromáždění. Vyhlášení stávkové pohotovosti na těchto školách ale zatím není potvrzené.

Samotná stávková pohotovost navíc neznamená, že studenti přestanou chodit na přednášky. Jde především o veřejné vyjádření nesouhlasu a připravenost přistoupit k dalším protestním krokům.

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